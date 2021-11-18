Джонсон сказал Путину о войсках на границе, Путин Джонсону - о срыве Киевом Минских соглашений

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Британии Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает агентство Reuters в понедельник, 13 декабря.

Темой разговора стала ситуация у границ Украины. Джонсон предупредил Путина, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой а также выразил обеспокоенность ситуацией у украинских границ.

Также Борис Джонсон в разговоре с Путиным выразил обеспокоенность присутствием войск РФ близ Украины

В свою очередь, в пресс-службе Кремля заявили, что "Путин подробно изложил Джонсону принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины".

В частности, Путин заявил премьеру Британии о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и "привел Джонсону конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв минских соглашений".

Кроме того, Джонсон и Путин согласились, что все стороны украинского конфликта должны соблюдать Минские договоренности.

"В общем, к диалогу с Москвой подключили даже Джонсона. Довольно важный знак, что переговорный процесс потихоньку набирает обороты", - делает вывод телеграм-канал "Политика страны".