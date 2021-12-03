Создание с Путиным "нового СССР" анонсировал Лукашенко

По словам белорусского президента, новый союз Беларуси и России будет более продвинутым и стабильным.

При создании союзного государства Москва и Минск проанализируют все ошибки Евросоюза, а также учтут "все положительное", что осталось после распада СССР. Об этом в интервью турецкому телеканалу TRT заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Анонсируя создание "нового СССР", Александр Лукашенко заявил, что союз РФ и Беларуси будет более продвинутым и стабильным.

По словам белорусского президента, он с Владимиром Путиным учтет все ошибки Евросоюза и будет перенимать положительный опыт официального Брюсселя.

"Мы ведь вышли из единого государства – из Советского Союза, и мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится", — продолжил Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании.

Президент Беларуси также отметил, что Минск и Москва не ставят перед собой определенных сроков по созданию союзного государства, и добавил, что они с Владимиром Путиным "будут идти шаг за шагом, решая проблемы".