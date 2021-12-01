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Политика Сегодня, 10:2178
Две петиции об отмене обязательной вакцинации в Украине рассмотрит Зеленский

Две петиции с требованием отменить обязательную вакцинацию от коронавируса в Украине на сайте президента набрали необходимое для их рассмотрения количество голосов.

Теперь Владимир Зеленский должен рассмотреть обращения и ответить на них. 

Петицию №22/123600-еп подал Дмитрий Зинькевич. Автор просит запретить обязательную вакцинацию, утверждая, что "не должно быть того, что люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы". С 23 сентября, момента, когда петиция была зарегистрирована, ее подписал 25 141 человек. Теперь она ожидает рассмотрения, процесс должен завершиться в течение 10 дней. 

Петицию №22/123656-еп подал Ахрамейко. Он требует полностью отменить карантин,масочный режим и вакцинацию, которая уже стала обязательной для некоторых слоев населения. Автор обращения предлагает оставить вакцинацию для желающих, но только на платной основе, утверждая при этом, что то, что происходит сейчас, является "мировой фейковой пандемией". С 27 сентября петицию подписали 25 444 человека. Она уже находится на рассмотрении.

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