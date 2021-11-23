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Политика Сегодня, 11:4867
Кассовый аппарат с боем пронес в зал Верховной Рады нардеп от "Батькивщины"

Во вторник, 14 декабря, нардеп от фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко с боем прорвался в зал Верховной Рады, в руках у него был кассовый аппарат.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Парламентарий хотел пронести в зал кассовый аппарат (в знак поддержки требований ФОПов), но сотрудники УГО его не хотели пропускать с кассовым аппаратом из-за чего и произошёл конфликт.

"Это не оружие, это кассовый аппарат. Это то, как вы говорите, что нужно каждому предпринимателю", - сказал Николаенко.

Но по итогу ему удалось занести аппарат в зал забросив его над головами охранников. 

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Теги: news, новости, Украина, Кассовый, аппарат, Рада, 7dniv, 7dnivinfo  
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