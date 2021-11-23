Кассовый аппарат с боем пронес в зал Верховной Рады нардеп от "Батькивщины"

Во вторник, 14 декабря, нардеп от фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко с боем прорвался в зал Верховной Рады, в руках у него был кассовый аппарат.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Парламентарий хотел пронести в зал кассовый аппарат (в знак поддержки требований ФОПов), но сотрудники УГО его не хотели пропускать с кассовым аппаратом из-за чего и произошёл конфликт.
"Это не оружие, это кассовый аппарат. Это то, как вы говорите, что нужно каждому предпринимателю", - сказал Николаенко.
Но по итогу ему удалось занести аппарат в зал забросив его над головами охранников.