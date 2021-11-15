 

У Порошенко утверждают, что "слуга народа" сказал Ирине Геращенко "на место!" В Раде произошла стычка

Политика Сегодня, 15:4891
У Порошенко утверждают, что "слуга народа" сказал Ирине Геращенко "на место!" В Раде произошла стычка

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что его коллегу по политсиле Ирину Геращенко оскорбил "слуга народа" Александр Ковальчук, сказав ей фразу "на место!"

После этого началась стычка в президиуме парламента.

Соответствующее видео опубликовал Гончаренко в своих соцсетях.

"Теперь извиняется за свои слова в президиуме", - описывает происходящее на видео нардеп.

На видео видно, что состав фракции "Европейская солидарность" командой подбежал к президиуму Рады, среди них также был экс-президент Украины Петр Порошенко. Они "атаковали" главу Верховной Рады Руслана Стефанчука, который "хлопками по спине" пытается успокоить нардепов и продолжить рабочий процесс. 

Также на ролике видно, что Геращенко жалуется первому вице-спикеру Алесандру Корниенко, используя слова "мне надоело..."

Отметим, в официальной трансляции сегодняшнего Заседания Верховной Рады не было слышно слов Ковальчука.

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Теги: news, новости, Украина, Рада, Геращенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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