Как "слугам народа" платят зарплаты в конвертах рассказал Богдан

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан официально подтвердил, что "Слуги народа" получают зарплаты в конвертах.

При этом их штрафуют за игнорирование голосований по важным для Банковой законам.

Об этом Андрей Богдан сказал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Да, я слышал, что платят", - ответил Богдан на вопрос журналиста о выплатах зарплат в конвертах.

Богдан добавил, что неофициальные зарплаты депутатов исчисляются не в гривнях.

"Если ты не голосуешь, тебя штрафуют, и твоя зарплата уменьшается. Ведутся списки учета, за какие законы ты не голосовал, и зарплата становится меньше", - рассказал Богдан.