Почему "слуги" уже не хотят переносить выборы в Раду на 2024 год

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, избранный в парламент по списку президентской партии “Слуга народа”, сделал неожиданное, но любопытное признание.

Он в интервью "Интерфаксу-Украина" заявил, что не подпишет представление народных депутатов в Конституционный суд (КСУ) относительно даты следующих парламентских выборов, если таковое будет подаваться. По его мнению, идея возможного переноса выборов в Раду на более поздний срок (а частью именно этого плана, по слухам, может стать конституционное представление) непопулярна в обществе. Добавим: многие в оппозиции считают, что за подготовкой обращения в КСУ стоит власть, заинтересованная в проведении парламентской кампании после президентской, считая такую последовательность политтехнологически более выгодной.

И вот интересно, почему Стефанчук отстранился от этой затеи: то ли в Офисе президента (ОП) отказались от нее, то ли спикер не хочет, чтобы с ним такой план связывали.

В ситуации разбиралась “Страна”.

Упорные слухи

Как мы писали, в парламентских кулуарах оживленно обсуждают проблему очередности следующих президентских и парламентских кампаний. Собеседники в оппозиции полагают, что власть заинтересована в том, чтобы выборы президента предшествовали парламентским. По их мнению, это выгоднее для Зе-команды, так как рейтинг президента Владимира Зеленского выше, чем у его партии, а значит, выше и шансы победить. А победа улучшит шансы для “Слуги народа” на парламентских выборах. И наоборот: плохой результат СН и, тем более, провал на выборах в Раду (а он вполне вероятен) может нанести сильный удар по президентской кампании Зеленского.

А когда вообще должны состояться выборы в Верховную Раду? Согласно статье 77 Конституции, очередные выборы народных депутатов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий парламента. По календарю это - 29 октября 2023 года. То есть до выборов президента, которые намечены на март 2024 года.

Однако есть мнение, что Рада должна проработать полный пятилетний срок, а очередные выборы состоятся уже в следующую подходящую для этого дату - в последнее воскресенье октября 2024 года. А значит, после президентских выборов.

Так вот, в СН якобы думают обратиться в Конституционный суд за разъяснением по вопросу очередности.

По слухам, обсуждается еще (и тоже на уровне концепции) возврат к полноценной мажоритарной системе, когда все 450 народных депутатов избираются по одномандатным округам, или смешанной, когда 50% парламентариев - мажоритарщики, а 50% - депутаты, избранные по партийным спискам. Мол, “слуги” надеются таким финтом получить больше мест в парламенте, чем при нынешней пропорциональной системе с открытыми списками. Вернуть “мажоритарку” можно попробовать через все тот же КС, где давно лежит представление на эту тему от группы мажоритарщиков.

Официально в СН не подтверждают подобные слухи.

Вот “Интерфакс” и спросил Стефанчука о обращении в КС насчет даты выборов, и тот сообщил, что некие мажоритарщики “очень хотят” перенести парламентскую кампанию. “Но я, слава Богу, не мажоритарщик, поэтому могу себе позволить не подписывать таких обращений”, - заявил спикер, также отметив, что идея переноса выборов в Раду “плохо воспринимается в обществе”.

Спикер схитрил

В принципе такая позиция может означать, что во власти отказались от переноса выборов. Ссылаться же на плохое общественное отношение в таком случае удобно. Тем более волна критики этой инициативы поднимается.

Так, руководитель проектов по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко написала в “Зеркале недели”, что парламентские выборы должны состояться 29 октября 2023 года, а власть “начинает пытаться исказить содержание конституционных норм путем толкования положений Конституции”.

“Для этого политической власти необходимо иметь “ручной” Конституционный суд Украины, поскольку только к полномочиям последнего относится предоставление окончательного официального толкования норм Конституции. И уже становится более понятной тезис президента Украины о необходимости именно Конституционному суду определить дату очередных парламентских выборов, хотя у последнего нет каких-либо полномочий по назначению очередных или внеочередных парламентских выборов. Хотелось бы предостеречь действующего президента от использования такой позорной практики предыдущих президентов Украины и напомнить, что даже в случае “успешного” политического давления на КСУ и получения политически мотивированного решения часто это не приводило к быстрому политически желательному результату. А в будущем было причиной политического поражения”, - написала Кириченко.

В то же время представитель Рады в КС, замглавы “правового” комитета Ольга Совгиря (СН) по-прежнему настаивает, что без КСУ в вопросе даты выборов в Раду не разобраться. “Здесь не может быть “считаю” или “не считаю”, нужно ли переносить выборы. Здесь может быть только официальная позиция КС, от которой все и будут отталкиваться”, - прокомментировала народный депутат Совгиря (СН) изданию.

И Стефанчук говорит только о реакции общества, из-за которого лучше не подписывать представления. Но спикер так и не прояснил личное отношение к идее. Он предпочел дистанцироваться от спора для своего же блага.

“Стефанчук сказал, что не будет подписывать, а это не означает, что он против. Но поступает он правильно, так как перенос даты может быть интересен части депутатов, а части - нет. А Стефанчук как спикер должен быть над схваткой, чтобы потом не обвиняли в пособничестве власти, нежелании прислушиваться к мнению оппозиции. Мол, кто хочет, может подписать представление, а он будет выполнять любое решение КС. Кроме того, выборы в Раду - это слишком дальняя перспектива. Если будет надо, за полгода вопрос можно решить. А сейчас дискуссия и разные обвинения никому не нужны”, - комментирует позицию Стефанчук народный депутат восьмого созыва Игорь Попов “Стране”.

По мнению политолога Руслана Бортника, спикер отстранился от инициативы с представлением в КС в интересах личной политической репутации. А возможно и решил показать отстранённость вообще власти от этого вопроса.

Кроме того, в случае чего, власть может организовать внесение представления чужими руками, например, подрядив депутатские группы “За будущее” и “Доверие”. “Чтобы сделать видимость, что Офис президента ни при чем”, - говорит Бортник.

Источники во фракции СН также демонстрирует полярность позиций: одни говорят, что с вариантом переноса решили не спешить, но если надо, "завтра будет 50 представлений".

“Мы все понимаем, как важно будет выиграть именно тот год. Сейчас идет игра на усыпление бдительности, чтобы не было эффекта “снежного кома”: к скандалам последних дней не хватало еще обвинений в желании продлить жизнь этой Раде”, - говорит собеседник среди “слуг”.

А вот по данным другого источника в президентской фракции, на Банковой уже концепция поменялась. И там уже не хотят проводить выборы Рады после президентских.

"Стремиться повести выборы Рады после президентских логично только тогда, когда уверен в победе на выборах президента. А если такой уверенности нет, а наоборот - увеличивается подозрение, что президентские выборы выиграны не будут, то лучше провести выборы в Раду до выборов президента. Пока Зеленский еще президент, "слуги народа" смогут получить куда лучший результат, чем когда Зеленский уже президентом не будет. И то, что вопрос по представлению в КСУ о дате выборов поставили на тормоз - свидетельство того, что на Банковой уже сильно сомневаются, что Зеленский победит на выборах президента. А потому выборы в Раду лучше провести до президентских. И это только начало пути. Если Зеленский уже окончательно придет к выводу, что он выборы не выиграет, то ему было бы логично поддержать движение Украины к парламентской республике, чтоб вообще после него не было в стране полновластного президента, который будет его обязательно "догонять". В таком случае он сможет договориться о гарантиях своего дальнейшего существования в Украине с политическими элитами", - говорит источник.