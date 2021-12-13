 

Почему "слуги" уже не хотят переносить выборы в Раду на 2024 год

Политика Сегодня, 11:2939
Почему "слуги" уже не хотят переносить выборы в Раду на 2024 год

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, избранный в парламент по списку президентской партии “Слуга народа”, сделал неожиданное, но любопытное признание. 

Он в интервью "Интерфаксу-Украина" заявил, что не подпишет представление народных депутатов в Конституционный суд (КСУ) относительно даты следующих парламентских выборов, если таковое будет подаваться. По его мнению, идея возможного переноса выборов в Раду на более поздний срок (а частью именно этого плана, по слухам, может стать конституционное представление) непопулярна в обществе. Добавим: многие в оппозиции считают, что за подготовкой обращения в КСУ стоит власть, заинтересованная в проведении парламентской кампании после президентской, считая такую последовательность политтехнологически более выгодной.

И вот интересно, почему Стефанчук отстранился от этой затеи: то ли в Офисе президента (ОП) отказались от нее, то ли спикер не хочет, чтобы с ним такой план связывали.

В ситуации разбиралась “Страна”.

Упорные слухи

Как мы писали, в парламентских кулуарах оживленно обсуждают проблему очередности следующих президентских и парламентских кампаний. Собеседники в оппозиции полагают, что власть заинтересована в том, чтобы выборы президента предшествовали парламентским. По их мнению, это выгоднее для Зе-команды, так как рейтинг президента Владимира Зеленского выше, чем у его партии, а значит, выше и шансы победить. А победа улучшит шансы для “Слуги народа” на парламентских выборах. И наоборот: плохой результат СН и, тем более, провал на выборах в Раду (а он вполне вероятен) может нанести сильный удар по президентской кампании Зеленского. 

А когда вообще должны состояться выборы в Верховную Раду? Согласно статье 77 Конституции, очередные выборы народных депутатов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий парламента. По календарю это - 29 октября 2023 года. То есть до выборов президента, которые намечены на март 2024 года.

Однако есть мнение, что Рада должна проработать полный пятилетний срок, а очередные выборы состоятся уже в следующую подходящую для этого дату - в последнее воскресенье октября 2024 года. А значит, после президентских выборов. 

Так вот, в СН якобы думают обратиться в Конституционный суд за разъяснением по вопросу очередности.

По слухам, обсуждается еще (и тоже на уровне концепции) возврат к полноценной мажоритарной системе, когда все 450 народных депутатов избираются по одномандатным округам, или смешанной, когда 50% парламентариев - мажоритарщики, а 50% - депутаты, избранные по партийным спискам. Мол, “слуги” надеются таким финтом получить больше мест в парламенте, чем при нынешней пропорциональной системе с открытыми списками. Вернуть “мажоритарку” можно попробовать через все тот же КС, где давно лежит представление на эту тему от группы мажоритарщиков.

Официально в СН не подтверждают подобные слухи.

Вот “Интерфакс” и спросил Стефанчука о обращении в КС насчет даты выборов, и тот сообщил, что некие мажоритарщики “очень хотят” перенести парламентскую кампанию. “Но я, слава Богу, не мажоритарщик, поэтому могу себе позволить не подписывать таких обращений”, - заявил спикер, также отметив, что идея переноса выборов в Раду “плохо воспринимается в обществе”.

Спикер схитрил

В принципе такая позиция может означать, что во власти отказались от переноса выборов. Ссылаться же на плохое общественное отношение в таком случае удобно. Тем более волна критики этой инициативы поднимается.

Так, руководитель проектов по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко написала в “Зеркале недели”, что парламентские выборы должны состояться 29 октября 2023 года, а власть “начинает пытаться исказить содержание конституционных норм путем толкования положений Конституции”.

“Для этого политической власти необходимо иметь “ручной” Конституционный суд Украины, поскольку только к полномочиям последнего относится предоставление окончательного официального толкования норм Конституции. И уже становится более понятной тезис президента Украины о необходимости именно Конституционному суду определить дату очередных парламентских выборов, хотя у последнего нет каких-либо полномочий по назначению очередных или внеочередных парламентских выборов. Хотелось бы предостеречь действующего президента от использования такой позорной практики предыдущих президентов Украины и напомнить, что даже в случае “успешного” политического давления на КСУ и получения политически мотивированного решения часто это не приводило к быстрому политически желательному результату. А в будущем было причиной политического поражения”, - написала Кириченко.

В то же время представитель Рады в КС, замглавы “правового” комитета Ольга Совгиря (СН) по-прежнему настаивает, что без КСУ в вопросе даты выборов в Раду не разобраться. “Здесь не может быть “считаю” или “не считаю”, нужно ли переносить выборы. Здесь может быть только официальная позиция КС, от которой все и будут отталкиваться”, - прокомментировала народный депутат Совгиря (СН) изданию.

И Стефанчук говорит только о реакции общества, из-за которого лучше не подписывать представления. Но спикер так и не прояснил личное отношение к идее. Он предпочел дистанцироваться от спора для своего же блага.

“Стефанчук сказал, что не будет подписывать, а это не означает, что он против. Но поступает он правильно, так как перенос даты может быть интересен части депутатов, а части - нет. А Стефанчук как спикер должен быть над схваткой, чтобы потом не обвиняли в пособничестве власти, нежелании прислушиваться к мнению оппозиции. Мол, кто хочет, может подписать представление, а он будет выполнять любое решение КС. Кроме того, выборы в Раду - это слишком дальняя перспектива. Если будет надо, за полгода вопрос можно решить. А сейчас дискуссия и разные обвинения никому не нужны”, - комментирует позицию Стефанчук народный депутат восьмого созыва Игорь Попов “Стране”.

По мнению политолога Руслана Бортника, спикер отстранился от инициативы с представлением в КС в интересах личной политической репутации. А возможно и решил показать отстранённость вообще власти от этого вопроса.

Кроме того, в случае чего, власть может организовать внесение представления чужими руками, например, подрядив депутатские группы “За будущее” и “Доверие”. “Чтобы сделать видимость, что Офис президента ни при чем”, - говорит Бортник.

Источники во фракции СН также демонстрирует полярность позиций: одни говорят, что с вариантом переноса решили не спешить, но если надо, "завтра будет 50 представлений".

“Мы все понимаем, как важно будет выиграть именно тот год. Сейчас идет игра на усыпление бдительности, чтобы не было эффекта “снежного кома”: к скандалам последних дней не хватало еще обвинений в желании продлить жизнь этой Раде”, - говорит собеседник среди “слуг”. 

А вот по данным другого источника в президентской фракции, на Банковой уже концепция поменялась. И там уже не хотят проводить выборы Рады после президентских.

"Стремиться повести выборы Рады после президентских логично только тогда, когда уверен в победе на выборах президента. А если такой уверенности нет, а наоборот - увеличивается подозрение, что президентские выборы выиграны не будут, то лучше провести выборы в Раду до выборов президента. Пока Зеленский еще президент, "слуги народа" смогут получить куда лучший результат, чем когда Зеленский уже президентом не будет. И то, что вопрос по представлению в КСУ о дате выборов поставили на тормоз - свидетельство того, что на Банковой уже сильно сомневаются, что Зеленский победит на выборах президента. А потому выборы в Раду лучше провести до президентских. И это только начало пути. Если Зеленский уже окончательно придет к выводу, что он выборы не выиграет, то ему было бы логично поддержать движение Украины к парламентской республике, чтоб вообще после него не было в стране полновластного президента, который будет его обязательно "догонять". В таком случае он сможет договориться о гарантиях своего дальнейшего существования в Украине с политическими элитами", - говорит источник.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Выборы, 2024, Рада, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Подписывать обращение нардепов в КСУ за разъяснением о переносе выборов в Раду Стефанчук не будет
Подписывать обращение нардепов в КСУ за разъяснением о переносе выборов в Раду Стефанчук не будет
13-дек-2021, 13:58
Как решают судьбу выборов на округе Антона Полякова
Как решают судьбу выборов на округе Антона Полякова
14-ноя-2021, 15:58
Какую партию и с кем строит Дмитрий Разумков
Какую партию и с кем строит Дмитрий Разумков
29-окт-2021, 12:47
Как ОП хочет купить победу своего кандидата на выборах в Херсонской области
Как ОП хочет купить победу своего кандидата на выборах в Херсонской области
26-окт-2021, 10:14
Что будет обсуждаться в Раде на этой неделе
Что будет обсуждаться в Раде на этой неделе
19-окт-2021, 12:59

Последние новости

11:55
События
Деньги за запуск двигателя начала брать с водителей Toyota
11:51
События
Врач заявил что Саакашвили может стать инвалидом, если его не отправить лечить за границу
11:39
События
90% биткоинов за 12 лет успели добыть майнеры
11:37
Политика
В здании парламента сегодня запускают обновленный канал "Рада"
11:33
События
В Европе Цена на газ взлетела до $1560 за тысячу кубометров
11:31
События
Ради безопасности и конфиденциальности пользователей в WhatsApp вводят новую функцию
11:29
Политика
Почему "слуги" уже не хотят переносить выборы в Раду на 2024 год
11:28
События
Туристов просят воздержаться от походов в горы в связи с штормовым предупреждением в Карпатах
09:33
События
Звезду фильма "Один дома" обвинили в насилии
09:31
События
Умер брат основателя КНДР Ким Ир Сена в Северной Корее
09:29
События
Первым в истории зонд NASA достиг атмосферы Солнца и сделал фото
09:27
События
Кражу дизеля с американской военной базы министр обороны объяснил "румынской культурой"
09:16
События
"Отца Томоса" Юраша послом в Ватикан отправил Зеленский
08:59
События
Полицейского, который продавал наркотики задержанным прямо в здании суда поймало ГБР
08:56
События
Евросоюз примет в свой состав Северную Македонию и Албанию
08:53
События
Когда зажжёт огни главная ёлка украинской столицы сообщили у Кличко
08:51
События
Чауса положили в больницу из-за проблем со слухом
08:46
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 декабря 2021
Вчера, 2021-12-14
22:25
События
Экс-глава ОП Богдан сообщил, что его хотят посадить
22:14
События
Хождение в стране всех иностранных валют запретило правительство Афганистана

Новости ТОП-7

Что написано в проекте №4142 против которого протестуют антивакцинаторы1652
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 декабря 20211050
Радуцкий заявил что третью дозу вакцины от коронавируса уже в январе начнут вводить украинцам939
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 декабря 2021875
Как магазины на практике запрещают бесплатные пакеты831
Почему президент Хорватии возмутился визитом премьера своей страны в Украину368
Летевший в Сочи самолет встретился с неопознанным объектом и сменил курс, чтобы избежать столкновения328

Досуг

Медовый месяц в Мексике: 5 советов молодоженам
Медовый месяц в Мексике: 5 советов молодоженам
Медовый месяц — кусочек удовольствия, венчающий долгие месяцы подготовки к свадьбе. Это яркое начало супружеской жизни, провести которое хочется в особенном месте.
Сегодня, 11:1751
Как выбрать фидерное удилище
Как выбрать фидерное удилище
При выборе фидерного удилища нужно учитывать несколько критериев, которые влияют на удобство рыбалки. Более подробно с критериями выбора вы ознакомитесь в нашей статье.
Сегодня, 09:3668
Серьги золотые с жемчугом — эксклюзив от Sova Jewels
Серьги золотые с жемчугом — эксклюзив от Sova Jewels
Серьги золотые с жемчугом — настоящая изюминка ювелирных коллекций Sova Jewels. Естественная красота натурального жемчуга и красота золота покоряют сердца.
Вчера, 22:07113
Тахини: состав, полезные свойства, противопоказания
Тахини: состав, полезные свойства, противопоказания
Хотите попробовать такой ценный продукт, как тахини? Заказать суперфуд по выгодной цене можно в интернет-магазине SigNature с доставкой.
Вчера, 19:33122
Основные правила выбора мужских часов
Основные правила выбора мужских часов
С выбором часов для повседневного ношения, работы или деловых встреч не торопитесь. Изучите внимательно характеристики и особенности модели. Это сделает вашу покупку с большей вероятностью удачной.
Вчера, 13:47111
Что посмотреть в Стамбуле зимой?
Что посмотреть в Стамбуле зимой?
Турция может быть прекрасным местом для отдыха не только летом, но и зимой. Особенно город Стамбул. Да, на пляжный отдых рассчитывать уже нельзя.
13-дек-2021, 10:40154

События

Деньги за запуск двигателя начала брать с водителей Toyota
Деньги за запуск двигателя начала брать с водителей Toyota
Стоимость подписки от Toyota составит 80 долларов в год. Плату будут брать у владельцев авто, выпущенных после 2018 года.
Сегодня, 11:5527
Врач заявил что Саакашвили может стать инвалидом, если его не отправить лечить за границу
Врач заявил что Саакашвили может стать инвалидом, если его не отправить лечить за границу
Группы врачей, наблюдающих за политиком, разделились во мнении на счет необходимости его отправки за границу.
Сегодня, 11:5129
90% биткоинов за 12 лет успели добыть майнеры
90% биткоинов за 12 лет успели добыть майнеры
Майнинг продлится до 2140 года, но получать награду будет все сложнее. При этом стоимость BTC может вырасти до $500 тыс. за монету.
Сегодня, 11:3934
В Европе Цена на газ взлетела до $1560 за тысячу кубометров
В Европе Цена на газ взлетела до $1560 за тысячу кубометров
Цена газа в Европе уверенно приближается к рекордам октября. Напомним, во второй осенний месяц цена на голубое топливо взлетала до 2000 долларов за тысячу кубометров.
Сегодня, 11:3339
Ради безопасности и конфиденциальности пользователей в WhatsApp вводят новую функцию
Ради безопасности и конфиденциальности пользователей в WhatsApp вводят новую функцию
В WhatsApp, где ранее появились видео- и голосовые звонки для пользователей ПК, вводят новую функцию.
Сегодня, 11:3140
Туристов просят воздержаться от походов в горы в связи с штормовым предупреждением в Карпатах
Туристов просят воздержаться от походов в горы в связи с штормовым предупреждением в Карпатах
В Карпатах на сегодняшний день, 15 декабря, объявили штормовое предупреждение, поскольку синоптики прогнозируют сход лавин на высокогорье Закарпатской и в среднегорье Львовской областей.
Сегодня, 11:2843
7 Днів