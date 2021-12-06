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Политика Сегодня, 11:3732
В здании парламента сегодня запускают обновленный канал "Рада"

Сегодня в здании парламента запускают обновленный канал "Рада", который, после значительных инвестиций в него, должен стать рупором президента Владимира Зеленского.

Также подтвердилась информация источников "Страны" о составе ведущих (среди лиц канала источниками был назван работающий на Офис президента блогер Сергей Иванов, а дневные и утренние ток-шоу будут вести бывшие ведущие телеканала ZIK Назар Довгий и Артём Бибик).

Сегодня журналисты "Страны" сфотографировали экс-ведущего канала "ZIK" Артема Бибика в студии.

Также подтвердилась информация и о спецкостюмах, которые выдали ведущим. На пиджаках сотрудников канала шеврон в виде тризубца, а под ним написано "Рада".

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Теги: news, новости, Украина, Рада, канал, 7dniv, 7dnivinfo  
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