ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ против превращения телеканала «Рада» в пропагандистский рупор власти

Заявление партии

Не любящая правды Зе-власть стремится установить свой тотальный контроль над информационным пространством Украины. Поэтому внесудебными решениями она вводит санкции против оппозиционных телеканалов, закрывает независимые СМИ, давит на журналистов и редакции. Теперь пришла очередь телеканала «Рада».

С момента своего создания парламентский телеканал обеспечивал широкое освещение деятельности всех парламентских фракций и групп, события в сессионном зале, работу комитетов. Прямые эфиры для депутатов делали невозможным политическую цензуру. Но сегодня, после так называемого «обновления», ситуация изменилась. Оппозиционные фракции были отрезаны от прямого эфира. Им просто отказали в праве вживую обратиться к украинским гражданам и донести до них свою политическую позицию. Вместо парламентского телеканала, «Рада» превратилась в рупор пропаганды Зе-команды.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ заявляет решительный протест против смены формата работы телеканала «Рада». Требуем обеспечить право всех фракций на проведение брифингов народных депутатов в прямом эфире без купюр и политической цензуры. Паритетное участие представителей всех фракций и групп во всех форматах телевизионных передач парламентского канала.

В противном случае, мы поставим вопрос о прекращении государственного финансирования редакции и создании альтернативного парламентского вещания. Пропаганда «побед» власти за деньги налогоплательщиков, которых «слуги» довели до нищеты – недопустима!