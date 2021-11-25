 

Почему партии агитируют мажоритарщиков идти вместе на выборы

Политика Сегодня, 10:1697
Почему партии агитируют мажоритарщиков идти вместе на выборы

Из-за разгорающихся споров о дате выборов в Верховной Раде незаметны другие процессы в депутатском корпусе, также непосредственно связанные с будущей парламентской кампанией.

Об одном таком “Стране” рассказали источники в Раде. Хотя досрочных парламентских выборов не предвидится, депутатов-мажоритарщиков начали активно звать в свои ряды парламентские и не только партии.

Чем же объясняется такой интерес к победителям выборов на мажоритарных округах, отсутствующих в нынешнем Избирательном кодексе, выясняла “Страна”.

Процесс пошел

Мажоритарщики пользуются в последнее время повышенным вниманием со стороны политических сил в парламенте и за его стенами. По информации издания, сейчас активизировались переговоры о формате их участия в будущей парламентской кампании. Партии предлагают избранным по одномандатным округам депутатам идти на следующие выборы под их брендами, даже если в прошлую кампанию их выдвинула другая политсила, в том числе “Слуга народа” (СН).

Можно сказать, с почином выступила “Батькивщина”, принявшая в свою парламентскую фракцию неоднократного победителя выборов на мажоритарном округе №200 в Черкасской области Антона Яценко.

Нельзя сказать, что переговоры носят массовый характер, но слухи о них уже просочились в парламентские кулуары.

Факт подтверждает народный депутат Дмитрий Лубинец, избранный по мажоритарному округу №60 в Донецкой области и состоящий в депутатской группе “За будущее” (ЗБ), созданную одними мажоритарщиками.

“Действительно политсилы с большими и малыми рейтингами проводят… Не скажу “подбор”, но агитационную кампанию среди мажоритарщиков - нынешних и бывших. Многие из последних проиграли прошлые выборы из-за “избирательного майдана”, когда люди голосовали за любых кандидатов, выдвинутых “Слугой народа”. Сейчас наступило разочарование в монокоалиции, а где-то рейтинги падают. Избиратели оглядываются на своих предыдущих мажоритарщиков, и у многих очень высокий уровень поддержки. Потому что они, как и мы, действующие депутаты, не прекратили работы в округах после выборов и к новой парламентской кампании - хоть очередной, хоть досрочной, готовы”, - сообщил “Стране” Лубинец.

Лубинец считает, что мажоритарщики будут ценным ресурсом любой партии.

Впрочем, не стоит видеть здесь однонаправленный процесс. Как говорят собеседники в Раде, кто-то из “мажоров”, в том числе прошлых созывов, сам выходит на рейтинговые политсилы с предложением о сотрудничестве. 

“От прихода к нам Антона Яценко выиграли и мы, и он. Антон - конечно, “ресурсный” человек и поучаствует в организации нашей избирательной кампании в Черкасской области, где ему отдали областную ячейку. Но и мы ему даем известный и довольно популярный в его области партийный бренд. Он уже может спокойно готовиться к выборам, а не ломать голову, к кому же примкнуть”, - делится коллега Яценко по фракции в парламенте.

Золотые ключики от округов

Такой взаимный интерес объясняется нынешней системой выборов - пропорциональной с открытыми партийными списками. 

Голосовать нужно будет не только за партии (причем обязательно, иначе бюллетень недействителен), но и за конкретных лиц в региональных партийных списках. Вся страна разбивается 27 больших избирательных округов по числу областей плюс по два округа в Киеве и в Днепропетровской области. Крым временно объединяется с Херсонской областью. В списке партии в каждом округе может быть 5-17 кандидатов, и чем выше место кандидата, тем больше шансов попасть в Раду (и расставляет людей, кстати, партия). Будет иметь значение и количество голосов за конкретного кандидата. 

Поэтому партийный выдвиженец, сумевший обеспечить и партии, и самому себе высокий результат обычными для украинских выборов методами (в том числе и через "сетки"), более выгоден политисиле, чем, например, старый, но никому не известный партиец или активист без гроша в кармане. И не придется обрабатывать целую область: достаточно будет и несколько районов, и тут опытным мажоритарщикам не нужно ничего объяснять.

“Сильный мажоритарщик - это золотой ключик от большого избирательного округа. При новых масштабах округов победить смогут только самые богатые и раскрученные кандидаты. А нынешние “мажоры” именно такие. Неудивительно, что их пытаются привлечь на свою сторону. А мажоритарщикам нужна крепкая партийная “крыша”. Это будет брак по расчету”, - комментирует политолог Руслан Бортник “Стране”.

При этом политолог Анатолий Октисюк считает, что депутаты не буду спешить оформлять предвыборные “союзы”.

“Сейчас еще рано решать с кем садиться в избирательную лодку. Мажоритарщики - люди тертые и понимают, что ситуация еще может в корне измениться. Нет стопроцентной гарантии, что, например, сохранится нынешняя “пропорционалка” с открытыми списками. Окончательное согласие на сотрудничество, думаю, мало кто из них даст сейчас”, - говорит эксперт изданию.

При этом он считает, что власть, заинтересованная в обеспечении результата СН, также ведет подобные переговоры.

“ОП будет работать по трем направлениям. Во-первых - со своими мажоритарщиками, среди которых есть люди, не забывающие свои округ, а, значит, сохраняющие шансы переизбраться. Во-вторых - с чужими “мажорами” для пополнения сателлитных политпроектов. И, в-третьих - с обеими группами о невхождении в оппонирующие партии”, - добавляет политолог Бортник.

В то же время во фракции СН говорят, что никакой особой работы с мажоритарщиками не ведется. “Не могу говорить за всех мажоритарщиков. Со мной такие разговоры никто не вел. На сегодняшний день мы даже не понимаем, по каким правилам и когда именно состоятся следующие выборы”, - прокомментировал “Стране” народный депутат Дмитрий Черный (СН), избранный в одномандатном округе №34 В Днепропетровской области. 

Другой мажоритарщик вообще сетует на отношение руководства к своим нуждам. 

“Это миф, что с нами кто-то считается, типа мы поднимем бунт, это же не им с людьми встречаться на округе и объясняться, а нам. Поэтому отношение к мажоритарщикам немного лучше чем, к списочникам, только в контексте: списочникам руководство говорит “идите нах*й”, а мажоритарщикам - “идите нах*р”, если что-то не нравится. Они уже понимают, что на выборах возьмут только своих приближенных типа Юзика (экс-кварталовец Юрий Корявченков - Ред.), который и так на хорошем счету. Ну, вот с ним о будущем 100% говорят”, - утверждает источник среди “слуг”.

Впрочем, отношение может измениться, если Конституционный суд (КСУ) вернет старую избирательную систему (а конституционное представление о незаконности отмены “мажоритарки” сейчас лежит в КСУ). Но тогда мажоритарщики получат свободу маневра. Собственно, ради нее они и вносили то самое представление. 

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Теги: news, новости, Украина, Рада, депутаты, мажоритарщики, 7dniv, 7dnivinfo  
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