 

Почему скандальный Гогилашвили и глава ГУР Буданов живут вместе (Видео)

Политика Сегодня, 18:1955
Почему скандальный Гогилашвили и глава ГУР Буданов живут вместе

С бывшим замглавы МВД Александром Гогилашвили несется новый скандал.

Оказывается он и действующий руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов проживают в одном загородном доме под Киевом. Который арендуют у людей, связанных с незаконным обналом. 

Гогилавшили стал широко известен из-за видео с хамством в адрес полицейских. Позже выяснилось, что он замешан в уголовных делах о торговле наркотиками. И работал раньше в сомнительных центрах по лечению наркоманов, где над ними издевались.

Но в случае Буданова ключевое даже не это. А факт, что Гогилашвили не так давно имел паспорт гражданина России, с которой украинская разведка якобы усиленно борется. Причем, вероятно, Гогилашвили гражданин РФ и на данный момент.

И второй скандальный момент - что журналисты вообще смогли вычислить, где проживает глава украинской военной разведки. Что ставит огромные вопросы к его компетенции - и профессионализму отечественных спецслужб в целом. 

Почему глава разведки и главный по наркотикам у Зеленского живут вместе - в материале "Страны".

Почему Буданов живет с Гогилашвили

Расследование о Буданове и Гогилашвили выпустил проект "Слидство Инфо".

"Мы выяснили, что в имении под Киевом, прямо как в сериале "Друзья", вместе живут семьи помощницы президента Марии Левченко и экс-замминистра МВД Александра Гогилашвили и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова", — написала в соцсетях журналистка Анна Бабинец. 

По ее словам, ранним утром в загородный дом приезжают работники спецслужб с собаками, куча машин охраны и сопровождения.

"И Левченко, и Гогилашвили, и Буданов пользуются автомобилями с номерами прикрытия – очевидно, государство заботится о безопасности этих лиц. Правда, никто не позаботился о том, что семья главного разведчика Буданова ведет общий быт с Гогилашвили – человеком с красноречивым российским бекграундом, который, кажется, до сих пор имеет паспорт гражданина РФ", — отмечает Бабинец. 

Журналист добавила, что сам дом принадлежит человеку, которого в определенных кругах называют "королем обнала".

"Есть предположение, что президент Зеленский еще со времен ведения бизнеса знаком с этим "королем обнала" и именно он попросил его дать дом в пользование своей помощнице Марии Левченко (говорят, она пожаловалась Зеленскому, что ей негде жить). Именно так там появились Левченко и Гогилашвили, а впоследствии – друг семьи Кирилл Буданов. Мы спросили всех фигурантов этой истории, как они оказались под одной крышей, но все, конечно, молчат", — подытожила Бабинец. 

Почему скандальный Гогилашвили и глава ГУР Буданов живут вместе

В самом расследовании указывается, что в течение нескольких месяцев журналисты неоднократно фиксировали, как с территории имения в селе Хотов под Киевом, где проживает экс-замминистра Гогилашвили и его супруга Мария Левченко, выезжал черный автомобиль марки Volvo на номерах прикрытия.

Автомобиль сопровождал внедорожник Nissan – тоже на номерах прикрытия. Речь идет о ложных номерных знаках, которые не позволяют идентифицировать личность владельца авто. Такие иногда используются для безопасности охраняемых государственными службами лиц.

Помимо кортежа и охраны журналисты "Слидство.Инфо" заметили усиленные меры перед выездом Volvo. В частности, территорию внимательно обследовали кинологи с собакой. Как удалось установить, автомобили принадлежат автопарку одного из подразделений Службы безопасности Украины.

В конце концов, сообщает журналисты, они зафиксировали тот же кортеж и с теми же номерами прикрытия на въезде в Главное управление разведки Минобороны на Рыбальском острове. 

Почему скандальный Гогилашвили и глава ГУР Буданов живут вместе

Опосредованно установить личность пассажира черного Volvo, сообщают расследователи, удалось благодаря тщательному анализу социальных сетей.

Как выяснилось, Александр Гогилашвили, Мария Левченко и ее сестра в соцсетях дружат с Марианной Будановой – женой главного военного разведчика Кирилла Буданова. Сам Гогилашвили выкладывал совместные фото с Будановым, сделанные в августе этого года (снимок размещен вверху этого материала). 

"Поэтому охраняемым лицом, передвигающимся в кортеже с усиленными мерами безопасности, вероятно именно главный разведчик Украины", — делают вывод авторы. 

Что подтвердил и сам Буданов: "Я там не живу, а временно проживаю, поскольку в моей квартире делается ремонт. Гогилашвили - мой друг, я этого никогда не скрывал. Он мне предложил на определенный период пожить у него", - сказал шеф ГУР МО.

Реакция соцсетей

В соцсетях уже иронизируют на тему совместного проживания Гогилашвили с семьей главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

Телеведущий Макс Назаров подозревает, что в условиях сожительства люди могут обмениваться тайнами:

"Какой же @здец. главный военный разведчик в условиях конфликта живёт с гражданином России. А под пивко вы там тайнами не обмениваетесь?

Такой деградации государства сложно представить даже в сериалах. Просто финиш", - рассуждает Назаров. 

Журналист Юрий Ткачев коротко передает неоднозначность всего происходящего:

"Украина - это когда руководитель главного управления разведки при министерстве обороны Украины "временно проживает" дома у своего друга - гражданина Российской Федерации.

Война в стране, ёпта!", - находится он с трактовкой ситуации. 

Почему скандальный Гогилашвили и глава ГУР Буданов живут вместе

Журналист Владимир Бойко анализирует не только новые подробности о дружбе Гогилашвили с Будановым, но и привычку главы ГУР МО носить на запястье красную нить от сглаза. 

"Господа, а Вы этого Буданова видели? Если нет – присмотритесь к фотографии начальника военной разведки Украины, обратив внимание на его руки с ниточками и браслетиками от порчи и сглаза.

Я уже рассказывал, как Буданов попал в кресло начальника ГУР МО – он вообще прислуживал в эскорте главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка. Кондратюк и посоветовал Ермаку назначить Кирилла Алексеевича руководить военной разведкой, исходя из того же принципа, из которого бояре избрали на русский престол Михаила Романова: "Миша молод, умом не получился".

Через несколько месяцев Ермак изгнал Кондратюка, который руками невменяемого Буданова устроил похищение в Кишиневе экс-судьи Николая Чауса, но Буданов прижился на "Острове", поскольку никому не мешает и ни во что не вмешивается.

Короче говоря, какая страна – такие и разведчики", - пишет Бойко.

Почему скандальный Гогилашвили и глава ГУР Буданов живут вместе

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Теги: news, новости, Украина, Гогилашвили, Буданов, 7dniv, 7dnivinfo  
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