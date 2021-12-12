Как основатель Галицкой партии снял разжигающее видео о Рождестве

Накануне Католического Рождества во Львове сняли скандальное видео - о том, почему необходимо встречать праздник вместе с католиками 25 декабря, а не 7 января, когда отмечают православные христиане.

Идею, как и принято в националистических кругах, свели к борьбе с "русским миром" и отдалению от всего, что связывало россиян с украинцами.

Автором видео оказался известный галицкий националист Богдан Панкевич. Разобрались в главных акцентах видео и личности самого автора.

Политическая реклама о Рождестве

В сети распространили 45-секундную политическую рекламу под известную во всем мире рождественскую музыку Николая Леонтовича "Щедрик" - с посылом, что Украина должна перейти на григорианский календарь и праздновать Рождество вместе с Европой 25 декабря, а не 7 января.

На кадрах двое русскоязычных мужчин невзрачного вида гуляют по Львову 2 января и желают опохмелиться.

"Ух, эти галицкие шмурдяки похлеще наших. Пивка бы для опохмелки, га? Пошли в кабак", - ведут разговор двое товарищей.

По дороге они встречают галицкого интеллигента, у которого хотят спросить, где ближайший кабак:

"О, давай у местного спросим, чё тут работает", - предлагает один из парней. Его слова передаются украинской транслитерацией, что выглядит по-издевательски.

"Заезжие" по старинке поздравляют встречного с Новым годом и Рождеством, на что тот отвечает, что Рождество они уже отпраздновали.

"Уважаемый, с Новым годом, и с Рождеством!", - здороваются мужчины.

"И вам хорошего года, но Рождество мы уже отпраздновали", - отвечает житель Львова.

"Как уже? Что-то это не по-нашему, не по-русски... Валим домой короче", - меняют свои планы мужчины, которые либо россияне, либо русскоязычные граждане Украины. После чего начинают быстрым шагом уходить с Площади Рынок.

Оканчивается видео призывом: "Празднуем Рождество вместе с миром 25 декабря!", также звучит финальный лозунг: "Рождество с миром - вакцина против "русского мира".

То есть идет четкий посыл, что те, кто не хотят отмечать Рождество по католическому календарю - могут уезжать из Украины. Причем с ними прямо связываются русские.

Что известно про автора видео

Первым каналом, где появилось видео, стал "Богдан Панкевич блог" в YouTube, у которого 214 подписчиков. Далее националисты растянули его на свои паблики. И оно уже завирусилось в соцсетях.

В подводке к самому видео автор пишет: "еще один аргумент, чтобы отдалиться от путинской Москвы и ее "русского мира" – праздновать Рождество со всем цивилизованным миром 25 декабря. Львов – европейский город и гостям-невеждам и украинофобам здесь некомфортно. И это логично, потому что "совковый" менталитет все больше и больше не вписывается в дух города музеев, книг и новых технологий".

Автор данной работы, по всей видимости, 64-летний Богдан Панкевич, который снялся в главной роли львовского интеллигента с усами и в шляпе.

Он местный политик, в 2012 году основал Украинскую Галицкую партию во Львове.

"Мы начали создавать Украинскую Галицкую партию, потому что понимали, что грядет реальная угроза. Еще немного – и будем в русском мире. Подумали, что нужно возрождать европейский опыт. Ибо единственная Западная Украина, условно говоря, может вцепиться в Европу и не дать затянуть всю страну в русский мир. Поэтому создали партию, центр которой – во Львове. В городе, являющемся символом сопротивления. Это партия нового типа. Для Европы такой стиль привычный, а вот для Украины это что-то новое", - пишет он о создании партии.

На личном сайте Панкевича указывается, что он является членом политсовета партии, общественным деятелем, дипломатом и публицистом.

По образованию Панкевич - ученый-механик, окончил мехмат Львовского национального университета. Кроме того, заочно учился в техникуме общепита. После учебы Панкевич работал в академии наук УССР почти 4 года.

С 1989 по 1992 годы состоял в "Народном рухе Украины".

После "Руха" в политику вернулся спустя 18 лет, - в 2010 году, когда стал депутатом львовского горсовета. Избранником он пробыл до 2014-го и в течение нескольких лет возглавлял Политсовет "Украинской Галицкой партии".

Во время депутатства был случай, который интересно характеризует Панкевича. С 1996 года он состоял почетным консулом Нидерландов. И с 2012 года начал требовать от горсовета снять с него депутатские полномочия, поскольку консул не может быть избранным в органы власти.

Правда, зачем он двумя годами ранее туда избирался, уже будучи консулом - не совсем понятно.

В 2019 году он баллотировался в Раду от "Голоса", но не попал в проходную часть списка. Зато в Раду прошло немало других выходцев из Галицкой партии.

По мнению Панкевича, у украинцев присутствует "генетический страх, обуславливающий пассивность и патернализм".

"Магическое мышление". Реакция соцсетей

Не все оценили столь радикальный взгляд Панкевича, изложенный в его ролике.

Журналист Юрий Ткачев поразился очередному разделению украинцев, которое заложено в смысл видео:

"Ну и классика от украинского "Радио тысячи холмов": ободранные похмельные русскоязычные православные с юго-востока, которых типа чморит аккуратненький львовянин-католик", - прокомментировал он творение Панкевича.

"Не могут оставить Рождество в покое. Русофобия во Львове, под мелодию "Щедрика" украинского композитора Леонтовича", - поделился своим постом православный украинец из Львова Олег Крыло.

Есть те, кто назвал рекламу "неадекватной".

"Эта реклама не совсем адекватна ... так исторически сложилось, что большая часть Украины не такая как Львов, поэтому нужно искать компромиссы и вести разъяснительную работу, а не с бухты-барахты хотеть немедленного воплощения идей, которые хочет Львов", - уверена Андриана Змысла.

Другие написали, что не против новогоднего настроения и в другие даты.

"И чем тебе ярмарки до Иордана не нравятся? А на самом деле – магическое мышление. Флаг перевернем – заживем! И алфавит на латиницу – вообще +80 к защите от вторжения", - комментирует житель Ивано-Франковска Виталий Пасенюк под одним из восторженных постов.