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Политика Сегодня, 15:46101
Как основатель Галицкой партии снял разжигающее видео о Рождестве

Накануне Католического Рождества во Львове сняли скандальное видео - о том, почему необходимо встречать праздник вместе с католиками 25 декабря, а не 7 января, когда отмечают православные христиане.

Идею, как и принято в националистических кругах, свели к борьбе с "русским миром" и отдалению от всего, что связывало россиян с украинцами.  

Автором видео оказался известный галицкий националист Богдан Панкевич. Разобрались в главных акцентах видео и личности самого автора. 

Политическая реклама о Рождестве

В сети распространили 45-секундную политическую рекламу под известную во всем мире рождественскую музыку Николая Леонтовича "Щедрик" - с посылом, что Украина должна перейти на григорианский календарь и праздновать Рождество вместе с Европой 25 декабря, а не 7 января.

На кадрах двое русскоязычных мужчин невзрачного вида гуляют по Львову 2 января и желают опохмелиться.

"Ух, эти галицкие шмурдяки похлеще нашихПивка бы для опохмелки, га? Пошли в кабак", - ведут разговор двое товарищей.

По дороге они встречают галицкого интеллигента, у которого хотят спросить, где ближайший кабак:

"О, давай у местного спросим, чё тут работает", - предлагает один из парней. Его слова передаются украинской транслитерацией, что выглядит по-издевательски.

Как основатель Галицкой партии снял разжигающее видео о Рождестве

"Заезжие" по старинке поздравляют встречного с Новым годом и Рождеством, на что тот отвечает, что Рождество они уже отпраздновали. 

"Уважаемый, с Новым годом, и с Рождеством!", - здороваются мужчины.

"И вам хорошего года, но Рождество мы уже отпраздновали", - отвечает житель Львова. 

"Как уже? Что-то это не по-нашему, не по-русски... Валим домой короче", - меняют свои планы мужчины, которые либо россияне, либо русскоязычные граждане Украины. После чего начинают быстрым шагом уходить с Площади Рынок.

Оканчивается видео призывом: "Празднуем Рождество вместе с миром 25 декабря!", также звучит финальный лозунг: "Рождество с миром - вакцина против "русского мира".

То есть идет четкий посыл, что те, кто не хотят отмечать Рождество по католическому календарю - могут уезжать из Украины. Причем с ними прямо связываются русские. 

Что известно про автора видео

Первым каналом, где появилось видео, стал "Богдан Панкевич блог" в YouTube, у которого 214 подписчиков. Далее националисты растянули его на свои паблики. И оно уже завирусилось в соцсетях.

В подводке к самому видео автор пишет: "еще один аргумент, чтобы отдалиться от путинской Москвы и ее "русского мира" – праздновать Рождество со всем цивилизованным миром 25 декабря. Львов – европейский город и гостям-невеждам и украинофобам здесь некомфортно. И это логично, потому что "совковый" менталитет все больше и больше не вписывается в дух города музеев, книг и новых технологий".

Автор данной работы, по всей видимости, 64-летний Богдан Панкевич, который снялся в главной роли львовского интеллигента с усами и в шляпе. 

Как основатель Галицкой партии снял разжигающее видео о Рождестве

Он местный политик, в 2012 году основал Украинскую Галицкую партию во Львове. 

"Мы начали создавать Украинскую Галицкую партию, потому что понимали, что грядет реальная угроза. Еще немного – и будем в русском мире. Подумали, что нужно возрождать европейский опыт. Ибо единственная Западная Украина, условно говоря, может вцепиться в Европу и не дать затянуть всю страну в русский мир. Поэтому создали партию, центр которой – во Львове. В городе, являющемся символом сопротивления. Это партия нового типа. Для Европы такой стиль привычный, а вот для Украины это что-то новое", - пишет он о создании партии. 

На личном сайте Панкевича указывается, что он является членом политсовета партии, общественным деятелем, дипломатом и публицистом.

По образованию Панкевич - ученый-механик, окончил мехмат Львовского национального университета. Кроме того, заочно учился в техникуме общепита. После учебы Панкевич работал в академии наук УССР почти 4 года.  

С 1989 по 1992 годы состоял в "Народном рухе Украины". 

После "Руха" в политику вернулся спустя 18 лет, - в 2010 году, когда стал депутатом львовского горсовета. Избранником он пробыл до 2014-го и в течение нескольких лет возглавлял Политсовет "Украинской Галицкой партии".

Во время депутатства был случай, который интересно характеризует Панкевича. С 1996 года он состоял почетным консулом Нидерландов. И с 2012 года начал требовать от горсовета снять с него депутатские полномочия, поскольку консул не может быть избранным в органы власти. 

Правда, зачем он двумя годами ранее туда избирался, уже будучи консулом - не совсем понятно. 

Как основатель Галицкой партии снял разжигающее видео о Рождестве

В 2019 году он баллотировался в Раду от "Голоса", но не попал в проходную часть списка. Зато в Раду прошло немало других выходцев из Галицкой партии.

По мнению Панкевича, у украинцев присутствует "генетический страх, обуславливающий пассивность и патернализм". 

"Магическое мышление". Реакция соцсетей

Не все оценили столь радикальный взгляд Панкевича, изложенный в его ролике.

Журналист Юрий Ткачев поразился очередному разделению украинцев, которое заложено в смысл видео:

"Ну и классика от украинского "Радио тысячи холмов": ободранные похмельные русскоязычные православные с юго-востока, которых типа чморит аккуратненький львовянин-католик", - прокомментировал он творение Панкевича.

Как основатель Галицкой партии снял разжигающее видео о Рождестве

"Не могут оставить Рождество в покое. Русофобия во Львове, под мелодию "Щедрика" украинского композитора Леонтовича", - поделился своим постом православный украинец из Львова Олег Крыло.

Как основатель Галицкой партии снял разжигающее видео о Рождестве

Есть те, кто назвал рекламу "неадекватной".

"Эта реклама не совсем адекватна ... так исторически сложилось, что большая часть Украины не такая как Львов, поэтому нужно искать компромиссы и вести разъяснительную работу, а не с бухты-барахты хотеть немедленного воплощения идей, которые хочет Львов", - уверена Андриана Змысла. 

Как основатель Галицкой партии снял разжигающее видео о Рождестве

Другие написали, что не против новогоднего настроения и в другие даты.

"И чем тебе ярмарки до Иордана не нравятся? А на самом деле – магическое мышление. Флаг перевернем – заживем! И алфавит на латиницу – вообще +80 к защите от вторжения", - комментирует житель Ивано-Франковска Виталий Пасенюк под одним из восторженных постов.

Как основатель Галицкой партии снял разжигающее видео о Рождестве

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Теги: news, новости, Украина, Львов, русофобия, местный, депутат, 7dniv, 7dnivinfo, реклама, рождество  
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