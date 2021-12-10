 

Подозрение по делу об угольной госизмене в понедельник объявят Порошенко

Политика Сегодня, 19:4071
Подозрение по делу об угольной госизмене в понедельник объявят Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко вызывается в понедельник, 20 декабря, для вручения подозрения по так называемому делу об "угольной госизмене" (по нему проходят также глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Демчишин).

Об этом сообщил "Стране" источник в ГБР.

Повестку о вызове в качестве подозреваемого следователи ГБР передали сегодня по всем домашним и рабочим адресам, где зарегистрирован Порошенко. Также пытались вручить ему лично, но он от следователей убежал.

Но источник в ГБР говорит, что следователи считают, что повестка уже вручена.

"Вне зависимости от того придет ли Порошенко в понедельник для объявления подозрения или нет, в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения", - сказал источник «Страны» в ГБР.

Таким образом, фактически с понедельника Порошенко будет находится уже в статусе подозреваемого.

Что касается меры пресечения, то можно напомнить, что по тому же делу прокуроры просили суд взять под стражу Виктора Медведчука с залогом в 1 миллиард гривен. Такой же залог требовали и для Сергея Кузяры, который сейчас находится в тюрьме.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Порошенко, дело, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Отпустить Медведчука из-под домашнего ареста отказался суд
Отпустить Медведчука из-под домашнего ареста отказался суд
Сегодня, 15:34
Венедиктова сообщила что против Порошенко новых дел нет
Венедиктова сообщила что против Порошенко новых дел нет
10-дек-2021, 14:03
Трепак заявил что Порошенко в ближайшее время могут предъявить подозрение в
Трепак заявил что Порошенко в ближайшее время могут предъявить подозрение в "угольной госизмене"
4-дек-2021, 16:07
"Пидозру" в содействии терроризму объявили экс-главе Минэнерго Демчишину, связанному с финансистом Порошенко
12-ноя-2021, 17:53
Под круглосуточный домашний арест отправили экс-совладельца
Под круглосуточный домашний арест отправили экс-совладельца "Дельта банка" Лагуна
21-окт-2021, 11:08

Последние новости

19:44
События
Адвокаты семьи погибшего в аварии с участием харьковского мажора сообщили о новом преступлении подростка
19:42
События
Первый суд по иску директора школы, который обжалует отстранение непривитых учителей прошел в Киеве
19:40
Политика
Подозрение по делу об угольной госизмене в понедельник объявят Порошенко
17:35
События
"Для Зеленского все может закончиться госпитализацией". Психиатры рассказали о состоянии президента Украины
17:34
События
Посещать массовые мероприятия только с ковид-сертификатом и с закрытым ртом предписал украинцам Минздрав
17:25
Политика
Песков заявил что Украина потеряна для России в качестве партнера
15:46
Политика
Как основатель Галицкой партии снял разжигающее видео о Рождестве
15:34
События
Отпустить Медведчука из-под домашнего ареста отказался суд
15:25
События
Закон об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОПов на год провалила Рада
15:20
События
Заполнять газом начали вторую нитку "Северного потока - 2"
14:45
События
Стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности опубликовал МИД РФ
14:43
События
Под Радой начались столкновения протестующих ФОПов с полицией и задержания
10:43
События
Как антитабачный закон ударит по любителям вейпов, айкосов и кальяна
10:33
События
В изнасилованиях обвинили звезду "Секса в большом городе"
10:30
События
Одними лишь вакцинами пандемию коронавируса не удастся победить - ООН
10:19
События
Вдова диктатора Аугусто Пиночета, которая подтолкнула его к перевороту умерла на пороге столетия
09:56
События
400 кило наркотиков на пять миллионов гривен сожгли харьковские полицейские
09:32
События
Удержать низкие тарифы "Нафтогаз" не может, нужно переходит на биогаз - Витренко
09:31
События
Использование таблеток Pfizer против коронавируса одобрили в Европе
09:29
События
Витренко признал, что в Украине критически малые запасы угля

Новости ТОП-7

Эффективна ли вакцина Coronavac против штамма коронавируса "Омикрон" выяснили ученые3007
О чем Путин договорился с Китаем1336
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 декабря 20211289
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 декабря 20211111
Как "слугам народа" платят зарплаты в конвертах рассказал Богдан328
Юрий Бойко: Закон о множественном гражданстве откроет рынок покупки украинской земли для иностранцев309
После публикации "Страны" о наркоманах в Раде появилось понятие "депутатский кокс"298

Досуг

Основные преимущества электрокос над мотокосами
Основные преимущества электрокос над мотокосами
Электрокоса - электрический аналог мотокосы который в состоянии выполнять те же функции и объемы работ. Основное отличие заключается в том, что мотокосы работают на топливе, в то время как для работы электрокосы достаточно снабдить ее источником питания.
Сегодня, 15:3084
Лучшие кроссоверы из США для пригона в 2021 году
Лучшие кроссоверы из США для пригона в 2021 году
Покупка автомобилей из США – это прекрасный способ сэкономить. Этот рынок огромен, и там можно найти такие модели, которые в европейских странах не найти.
Сегодня, 14:3696
Apple iPhone: лучшие модели, которые не разочаруют
Apple iPhone: лучшие модели, которые не разочаруют
Какие модели смартфонов производственной компании Apple вас не разочаруют?
Вчера, 20:04142
Популярные технологии покраски металла (Что такое порошковая покраска?)
Популярные технологии покраски металла (Что такое порошковая покраска?)
Порошковая покраска металлоконструкций – это современная технология нанесения лакокрасочного слоя на изделия, способные выдержать высокую температуру печи полимеризации.
Вчера, 17:50147
Суши-сеты из онлайн-ресторана: просто и доступно
Суши-сеты из онлайн-ресторана: просто и доступно
Организовать романтический ужин с суши – перед этим мало кто устоит. В онлайн-ресторане Вилки-Палки можно заказать готовые суши-сеты или попробовать составить набор самостоятельно.
Вчера, 10:19131
ТОП-3 производителя надежных мотоблоков
ТОП-3 производителя надежных мотоблоков
Мотоблок — это такой же важный инструмент для фермера, как и компьютер для программиста. Он берет на себя процесс обработки земли, который в ручном виде занял бы гораздо больше времени, и это не говоря об усилиях.
15-дек-2021, 16:34223

События

Адвокаты семьи погибшего в аварии с участием харьковского мажора сообщили о новом преступлении подростка
Адвокаты семьи погибшего в аварии с участием харьковского мажора сообщили о новом преступлении подростка
Юридическая компания "Миллер", представляющая интересы семьи погибшего в скандальной аварии с участием автомобиля "Инфинити" в Харькове, подала заявление о новом преступлении по этому делу.
Сегодня, 19:4468
Первый суд по иску директора школы, который обжалует отстранение непривитых учителей прошел в Киеве
Первый суд по иску директора школы, который обжалует отстранение непривитых учителей прошел в Киеве
Вчера, 17 декабря, завершилось подготовительное судебное заседание по иску директора киевской школы №210 Дмитрия Ламзы против Минздрава.
Сегодня, 19:4267
"Для Зеленского все может закончиться госпитализацией". Психиатры рассказали о состоянии президента Украины
"Для Зеленского все может закончиться госпитализацией". Психиатры рассказали о состоянии президента Украины
В последнее время публичные выступления президента Зеленского стали отдельным событием - в первую очередь из-за нетипичного эмоционального амплуа.
Сегодня, 17:35117
Посещать массовые мероприятия только с ковид-сертификатом и с закрытым ртом предписал украинцам Минздрав
Посещать массовые мероприятия только с ковид-сертификатом и с закрытым ртом предписал украинцам Минздрав
В Министерстве здравоохранения Украины заявили о том, что теперь участвовать и организовывать любые массовые мероприятия на свежем воздухе могут только люди, имеющие необходимые документы на Covid.
Сегодня, 17:3486
Отпустить Медведчука из-под домашнего ареста отказался суд
Отпустить Медведчука из-под домашнего ареста отказался суд
Киевский апелляционный суд отказался отпустить из-под домашнего ареста главу политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в "госизмене и содействии террористической организации".
Сегодня, 15:34112
Закон об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОПов на год провалила Рада
Закон об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОПов на год провалила Рада
Верховная Рада в ходе внеочередного заседания, в пятницу, 17 декабря, не смогла принять законопроект №6376 об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.
Сегодня, 15:25108
7 Днів