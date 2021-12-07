Лишить Путина и его окружение права на шоппинг в Париже предложила Министр обороны Германии

Новый министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт призвала ужесточить персональные санкции против российского руководства.

Она имела в виду ответственных за эскалацию и стягивание войск на границу с Украиной, о которых с конца октября настойчиво пишут западные СМИ.

Об этом чиновница заявила в интервью Bild am Sonntag.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает угрозу жестких санкций… Прямо сейчас мы должны быть нацелены на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия, например, что они больше не могут ехать на Елисейские поля в Париж за покупками", - сказала Ламбрехт.

Между тем в России уже много раз опровергали западные публикации и заявления руководства западных стран о подготовке вторжения в Украину. Так, в конце ноября директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого "российского вторжения" в Украину не будет, а утверждения об этом - это "злонамеренная пропагандистская акция Госдепа США".

Однако Запад игнорирует эти заверения и нацелен на жесткую санкционную политику. Так, лидеры всех 27 стран Европейского Союза (ЕС) на саммите в Брюсселе приняли решение о продлении на очередные полгода экономических секторальных санкций против Российской Федерации, которые ввели в 2014 году в связи с аннексией Крыма и событиями на Донбассе.