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Политика Сегодня, 18:1975
Предложения России на следующей неделе обсудят в НАТО

Глава Министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО обсудит предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе и добавила, что считает неприемлемым "диктовать" альянсу, как себя вести.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова главы Минобороны ФРГ. 

"Я четко заявила, что мы должны искать решение напряженной ситуации, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и при помощи убедительного сдерживания. Это значит также и говорить друг с другом, то есть обсуждать предложения, сделанные Россией. Это важно и правильно, но не должно быть так, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО, как вести себя. Это должно быть понятно, и мы четко это заявим в этих переговорах. На следующей неделе в Совете НАТО мы обсудим эти предложения", - заявила Ламбрехт в ходе визита в Литву.

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