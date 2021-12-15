Как поменяли закон о гражданстве Украины

Сегодня Владимир Зеленский подписал изменения в закон о гражданстве. Он упростил его получение для тех иностранцев, кто воевал на Донбассе, служил в украинской армии или помогал ей. А также политическим беженцам из России.

По сути этот закон легализует двойное гражданство для всех этих категорий. И открывает, к примеру, даже инструкторам НАТО, которые обучали армию и тербатальоны, путь к командным высотам в украинской армии.

"Страна" проанализировала закон 5630, подписанный сегодня Зеленским.

Кто имеет право на гражданство по упрощенке

Власти ввели несколько категорий иностранцев, которые могут получить украинский паспорт по упрощенной процедуре. Их можно условно разделить на "военных" и "политических".

В первой категории, связанной с армией и добробатами, указаны:

- контрактники ВСУ - действующие или бывшие,

- военнослужащие, имеющие государственные награды Украины,

- участники АТО,

- участники любых других мероприятий по укреплению нацбезопасности Украины на Донбассе в "вооруженной агрессии РФ",

- оказавшие помощь в борьбе с терроризмом (тоже в привязке к Донбассу),

- имеющие особые заслуги перед Украиной или представляющие для нее интерес,

- иностранцы, которые оказывали инструкторскую помощь украинской армии или правоохранительным органам, воюющим на Донбассе,

То есть получатся, что все, кто хоть как-то связан с помощью украинской власти во время конфликта на Донбассе, могут получить украинский паспорт по упрощенке. От волонтеров, бойцов "диких" добробатов, которые действовали вне правового поля - до иностранных военных, которые занимаются обучением ВСУ.

Последний пункт очень интересен. Во-первых, им признается наличие иностранных советников и тренеров прямо на линии разграничения. Во-вторых, они в скором времени могут стать не такими уж и иностранными, легализовавшись в Украине как "местные".

Это открывает дорогу к тому, что иностранные военные советники смогут занимать командные посты в украинской армии.

Во второй категории указаны граждане России, которые подверглись политическим преследованиям на родине.

О том, что они таким преследованиям подвергались, должен подтвердить МИД Украины - либо напрямую, либо через консульства. Форму этого подтверждения должен утвердить Кабмин.

Но в самом законе никаких четких критериев нет, поэтому принимать по этому признаку в гражданство скорее всего будут тех, кого сочтут нужным политически.

Каков механизм упрощенки?

Во-первых, указанным категориям позволили декларировать выход из гражданства другой страны, но не доказывать его. То есть достаточно будет написать отказную от своего предыдущего гражданства и передать в миграционные органы Украины.

Естественно, юридически при этом человек останется гражданином другой страны. И сможет иметь хоть десять других паспортов.

В нынешней версии закона эта норма распространялась лишь на тех, кто получил в Украине убежище или статус беженца. То есть физически не мог вернуться в страну проживания и оформить там отказную от своего первого паспорта.

Остальные должны были в течение двух лет доказать, что вышли из чужого подданства - показав соответствующий документ, выданный органами другой страны. Или других стран, если человек имеет несколько паспортов.

Теперь из этого списка исключили всех иностранцев, кто служил в ВСУ и воевал в АТО или как-то иначе был причастен к конфликту на стороне Украины - а также "политических" беженцев из России. Им по сути позволили двойное гражданство.

В законе, впрочем, содержится обязательство человек вернуть паспорт другой стране - в случае получения украинского. Но никаких доказательств Украине по этому поводу предоставлять не нужно.

А главное - список этих категорий выписан настолько широко, что получить украинский паспорт теперь смогут очень многие. Начиная от уже упомянутых офицеров стран НАТО - заканчивая добробатовцами вроде Крейга Ленга из "Правого сектора", которого США требуют выдать им за совершение убийства.

Граждане Украины в другие страны не экстрадируются. Таким образом, люди вроде Ленга могут получить в Украине освобождение от уголовной ответственности в своих странах.

Во-вторых, для указанных категорий, кроме "политических", отменяется норма, по которой перед получением гражданства нужно прожить в Украине пять лет.

В-третьих, на указанных лиц также не распространяются требования по владению государственным языком и подтверждению законных источников доходов.

В-четвертых, если "упрощенец", служивший в АТО или имевший заслуги перед Украиной, был на родине осужден за тяжкие преступления или геноцид, то Кабмин Украины может признать эти приговоры политически мотивированными - и принять иностранца гражданство.

Для остальных категорий такая возможность закрыта.

Но она заложена только для отдельных стран. Во-первых, для России. Во-вторых, для любой страны, которая голосовала против резолюции ООН 68/262 в поддержку территориальной целостности Украины.

Среди голосовавших против - Россия, Армения, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, КНДР, Куба, Никарагуа, Сирия и Судан.

Итого, для участников АТО/ООС нужно будет подать в миграционную службу два документа: заявление о принятии в украинское гражданство и декларацию об отказе от иностранного. "Политическим" - еще и справку от МИД или украинского консульства, что они подвергались преследованиям в России.

Но итоговое решение по гражданству принимает президент и раздает паспорта своим указом.