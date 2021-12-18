Антирейтинг политиков возглавил Зеленский

По данным опроса "Социс", 63,8% украинцев не поддерживают выдвижение президента Владимира Зеленского на второй срок.

Об этом сообщается на сайте социологического центра.

Инициативу о выдвижении кандидатуры Зеленского на второй президентский срок поддерживают лишь 26,4% опрошенных.

67,4% опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении, и лишь 18,5% поддерживают текущий курс. 14,1% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

При этом Зеленский возглавляет и антирейтинг политиков - 32,4% украинцев не проголосовали бы за действующего президента ни при каких обстоятельствах.