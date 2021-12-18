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Политика Сегодня, 16:4425
Объявление подозрения Порошенко в госизмене официально подтвердили в ГБР

Госбюро расследований (ГБР) официально подтвердило, что Петру Порошенко объявлено подозрение в госизмене и содействию террористическим организациям по делу по поставкам угля с неподконтрольных районов Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора расследуют уголовное производство по организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям «ЛНР» и "ДНР" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 млрд гривен", - говорится в сообщении. 

В пресс-службе добавили, что "пятый Президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Между тем, адвокат Порошенко Илья Новиков опубликовал фото самой "пидозры".

Объявление подозрения Порошенко в госизмене официально подтвердили в ГБР

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