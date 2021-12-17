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Политика Сегодня, 18:4366
Как сбежавший из Украины Порошенко стал подозреваемым в терроризме и госизмене

Сегодня, 20 декабря, бывшему президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму.

В настоящее время он находится за границей, куда срочно выехал 17 декабря после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку.

Порошенко стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука, который, в отличие от экс-президента, из страны не сбежал, а получил "пидозру" и был отправлен судом под домашний арест.

Это дело касается закупок угля в "ДНР" и "ЛНР" в период 2014-2015 годов. 

Порошенко объявляют уже не первое подозрение при Зеленском. Первое касалось превышения полномочий при назначении главным контрразведчиком Сергея Семочко. Но оно не дошло даже до стадии судебных слушаний и фактически тихо умерло. 

"Страна" рассказывает, как Порошенко подписали новую "пидозру" и в чем обвиняют бывшего президента. 

Как Порошенко объявили подозрение в госизмене

Как и прогнозировала "Страна", в понедельник Петру Порошенко было выписано подозрение. Об этом во второй половине для заявил его соратник Александр Турчинов на брифинге. 

По его словам Турчинова, "пидозру" подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, которая решила уехать на неделю в командировку в США, а потом вдруг уйти в отпуск, а ее заместитель Алексей Симоненко.

Подозрение выглядит так:

Как сбежавший из Украины Порошенко стал подозреваемым в терроризме и госизмене

Производство касается госизмены (статья 111), финансирования терроризма (258-5) и создания террористической организации (258-3).

Официально факт подготовки подозрения подтвердила спикер ГБР Ольга Чиканова. Об этом она заявила в видеоролике, которое опубликовало бюро. 

"Пятый Президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", — заявили сегодня в ГБР. 

По данным источников "Страны", правоохранители отправили "пидозру" Петру Порошенко по почте и считают, что Порошенко таким образом является уведомленным о подозрении.

Также Порошенко вызвали на повторный допрос, который должен состояться в Киеве 23 декабря, после чего будут определяться с ходатайством по мере пресечения (если к тому времени экс-президент вернется в страну), либо об объявлении его в розыск (если не вернется).

При этом адвокаты бывшего президента дали понять, что он вернется в страну нескоро.

"На самом деле они прекрасно знали, что он собирается улетать, и явно подгадывали свои планы под это. Порошенко вернется 100 %. Разумеется, это будет сделано не в те даты которые этого хочет прокуратура и ГБР. Это будет сделано в те даты, когда Порошенко обычно возвращается из-за границы. Парламентские каникулы, конец декабря - начало января - единственное время в году, когда он может куда-то поехать с семьей. И про программу международных встреч узнать тоже было довольно просто", - заявил адвокат Порошенко Илья Новиков.

То есть неизвестно, когда Порошенко приедет лично за подозрением, придет на новый допрос и на суд по мере пресечения. Который, судя по аналогичной истории с Семочко, превратится в громкий уличный бенефис сторонников экс-президента. 

Впрочем, длительная неявка Порошенко в страну будет играть против него - власть начнет говорить, что он испугался и сбежал. По крайней мере, пока это выглядит именно так. Кроме того, как писалось выше, в таком случае он может быть объявлен в розыск. А если его отсутствие затянется, то его могут начать судить заочно - как Виктора Януковича. 

После подтверждения, что Порошенко стал подозреваемым, его партия "Европейская солидарность" обвинила Зеленского в политических преследованиях и назвала его "ничтожеством".

"Это комплекс его собственной президентской неполноценности и типичное нападение политической паранойи, которую у ничтожества Зеленского провоцирует само упоминание о своем успешном предшественнике", - говорится в сообщении политсилы.

Суть "угольного дела"

Фабулу этого дела "Страна" уже публиковала. Началось оно в октябре с вручения подозрения лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 

Следствие заявило, что якобы Медведчук с отмашки руководства Украины договаривался с руководством "ЛДНР" и российскими чиновниками о поставках угля из "республик". Уголь отгружался на протяжении 2014-2015 годов.

Уже тогда СБУ подтвердила, что одним из фигурантов может быть Порошенко, без санкции которого закупки топлива в "ДНР" и "ЛНР" были бы невозможны. 

Еще одним подозреваемым по делу на тот момент уже был бизнесмен Сергей Кузяра, через чьи компании проходил уголь. А в ноябре вручили подозрение третьему фигуранту дела - экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. 

Это человек из близкого круга "друзей" Порошенко, который связан с главным финансистом Порошенко - Макаром Пасенюком (детальнее о бэкграунде Демчишина - в материале журналиста "Страны" Людмилы Ксенз). 

По данным следствия, экс-министр в 2014-2015 годах поставил руководить госпредприятиями на неподконтрольном Донбассе представителей "ЛНР" и "ДНР". И якобы вынудил украинские энергокомпании купить у них угля на три миллиарда гривен. Из них 200 миллионов ушло непосредственно в "ЛДНР".

Сегодня эту цифру - 200 миллионов, которые наличными были уплачены "республикам" - подтвердили и в Офисе генпрокурора. Но где сейчас Демчишин - неизвестно: в конце ноября Печерский суд дал санкцию на его задержание. То есть бывший министр, видимо, за рубежом. 

В чем роль Порошенко и когда он вернется?

Теперь четвертым подозреваемым сегодня стал Порошенко. В СБУ опубликовали слайды с указанием конкретных к нему претензий.

Там говорится, что 4 ноября 2014 года на заседании СНБО экс-президент дал распоряжение генпрокурору и главе МВД создать препятствия контракту по поставкам угля из ЮАР. Таким образом, считает, следствие, Порошенко намеренно сорвал закупки топлива за границей, чтобы покупать его в "ЛДНР". 

Также СБУ опубликовала схему, с кем Порошенко согласовывал свои действия. А именно - с Медведчуком, Кузярой и руководством правоохранительных органов Украины.  

Как сбежавший из Украины Порошенко стал подозреваемым в терроризме и госизмене

По имеющейся сейчас информации, следствие базируется главным образом на "пленках Медведчука" - записях телефонных переговоров с голосом Виктора Медведчука и ряда чиновников России и "республик". Там они обсуждают эти поставки, ссылаясь на согласие Порошенко.

Записи были слиты в интернет еще весной. Правда, источник происхождения пленок неясен, и СБУ пока не предъявила данных, кем эти прослушки и было ли это законно. А также каковы вообще есть доказательства их аутентичности.

А значит суд их с высокой долей вероятности не примет к рассмотрению. 

Также сложно вменить госизмену за покупку доступного по цене угля в условиях его острого дефицита и веерных отключений в стране. Тем более - покупки на международно признанной территории Украины, да еще и у лиц, которые ни одним судом террористами до сих пор не признаны. 

Также стоит напомнить, что угли нужных марок на подконтрольной территории после "отпадения" части Донбасса стали в резком дефиците. Поэтому речь скорее шла о создании схемы обеспечения страны углем, без которого украинскую энергосистему ждал бы коллапс.

Сейчас, например, без угля из "ДНР" и "ЛНР" приходится покупать импортный уголь, который гораздо дороже и тоже в дефиците на мировом рынке. Из-за чего ТЭС в Украине в разгар зимы оказались на грани остановки. 

То есть вряд ли следствию удастся доказать вообще какой-либо ущерб или состав преступления по "угольному делу" 7-летней давности.

Но пиар властей вокруг подозрения бывшему президенту будет очень громким. Как уже рассказывала "Страна", его цель - связать Порошенко с Медведчуком и утопить имидж экс-президента среди "патриотической" тусовки. 

Мы пока не знаем, что еще есть на руках у следствия. Но срочный отъезд Порошенко показывает, что его могут отправить, как и Медведчука, под домашний арест. Или же - под стражу с правом выйти под огромный залог (как это произошло с Кузярой, которому выписали залог в миллиард гривен).

Вероятно, экс-президент хочет избежать этого и пока будет выжидать за границей, как будет развиваться ситуация. И вернется, если будет понимать, что ограничение свободы ему не грозит. 

В то же время, если Порошенко не будет являться для избрания меры пресечения и других процессуальных действий - у ГБР будет повод объявить его в розыск. А это значит, что при возвращении в Украину он будет задержан и доставлен в суд под конвоем. Из-за чего может быть принята и более жесткая мера пресечения. 

Также, как уже писала "Страна", не факт, что на Западе на этот раз серьезно вступятся за Порошенко. 

Проамериканские круги в Украине сейчас пытаются создать новый проект на базе остатков "Голоса" и других ориентированных на Запад политсил. И для них Порошенко, на которого ориентируется значительная часть прозападных избирателей, является прямым конкурентом.

С другой стороны, в юридических кругах довольно скептически оценивают перспективы дела.

"Мне кажется, что Петру Порошенко нужно щедро благодарить Зеленского и его команду за подобные сегодняшней пидозры.

Нет смысла спрашивать, что случилось с первым подозрением Порошенко от июня 2020 года, в котором смешно так описывалось как гетьман склонял и подстрекал к незаконному приказу главу Службы внешней разведки Божка, тоже подозреваемого в неправовой "уступчивости".

Сам же "подельник" Порошенко Божок во время этого циркового представления с подозрением трудился на Зеленского в МИДе в должности заместителя министра.

Теперь, в стране которая готовится замерзать из-за преступного бездействия зе-команды, Порошенко выписывают подозрение о покупке угля.

И этот бред происходит на фоне десятков задокументированных фактов военных, экономических, должностных и иных преступлений, к которым, по моему скромному мнению, явно причастен Порошенко и которые игнорируются правоохранителями третий год подряд.

Короче, Порошенко лопнет от смеха, а не от страха", - пишет известный юрист Елена Лукаш.

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Теги: news, новости, Украина, Порошенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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