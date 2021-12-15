Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией в начале 2022 года планирует подписать Зеленский

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина подпишет соглашение о зоне свободной торговли с Турцией в начале 2022 года.

Об этом он заявил в ходе ежегодной конференции послов Украины "Дипломатия 30", во вторник, 21 декабря.

"Мы должны расширять соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом, Канадой, Израилем. Финализируем, очень в это верю, соглашение о зоне свободной торговли с Турцией - в начале следующего года, когда будет визит президента Эрдогана в Украину. Также нужно двигаться в сторону либерализации торговли с США, Японией, другими нашими торговыми партнерами", - сказал Зеленский.