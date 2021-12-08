Новых встреч Байдена и Путина в планах США сейчас нет

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас у Вашингтона нет планов по поводу новых встреч американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом Блинкен заявил в ходе брифинга 21 декабря, который транслировался в YouTube.

Госсекретарь США напомнил, что Байден и Путин в этом году встречались дважды: офлайн летом в Женеве и недавно онлайн, по видеосвязи. Кроме того, они провели несколько телефонных разговоров.

"Президенты встречались дважды: один раз лично в Женеве, а потом всего несколько недель назад по видеосвязи. Давайте посмотрим, до чего дойдет любой из этих разговоров. Новых встреч пока нет в планах", - сказал Блинкен.

Он напомнил, что последний разговор Байдена и Путина касался обострения ситуации вокруг Украины. Госсекретарь выразил надежду на то, что конфликт удастся урегулировать политико-дипломатическим путем, в частности через Нормандский формат.