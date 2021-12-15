Почему Банковая сорвала назначение главы САП и чем это ей обернется

Вчера власть организовала провал избрание главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им должен был стать детектив НАБУ Александр Клименко, который набрал большее число балов, чем его соперник прокурор Андрей Синюк.

Утвердить Клименко главным прокурором по антикоррупции Зеленский обещал западным посольствам до конца года. Более того, этот пункт значился даже в совместном меморандуме по итогам встречи украинского президента с Байденом.

Но, судя по всему, Зе постарается сделать все, чтоб как можно дольше не выполнять это обещание.

Эта должность очень важна для украинских политических раскладов. САП - единственный элемент антикоррупционной вертикали, который Западом пока не контролируется (в отличие от НАБУ и ВАКС). Еще при Порошенко тогдашний руководитель САП Назар Холодницкий был фактически "перевербован" украинской властью (и его увольнения требовала тогдашний посол США в Киеве Йованович), а в прошлом году Холодницкий досрочно решил покинуть свой пост, после чего фактическим руководителем САП стала назначенная Зеленским генпрокурор Ирина Венедиктова.

Но если у САП появится полноценный руководитель, ориентированный на Запад (а именно таким является Александр Клименко), то сажать по коррупционным статьям либо, что скорее, шантажировать возможной посадкой, любых украинских чиновников и депутатов "семипосольщина" сможет практически в ручном режиме.

Поэтому для США и ЕС тема САП становится сейчас краеугольной с точки зрения создания системы прямого контроля за внутренней украинской политикой.

Поэтому борьба за спецпрокуратуру будет обретать все более скандальные формы. С прямым давлением Запада на Зеленского и Офис президента. Последние пытаются сейчас "включить дурака", говоря, что они не причастны к затягиванию конкурса, но сколько у них это получится делать - непонятно.

"Страна" проанализировала ситуацию вокруг выборов главы САП.

Как выбирали спецпрокурора

Эпопея с выборами антикоррупционного прокурора тянется с 2020 года.

В позапрошлом сентябре ушел в отставку начальник САП Назар Холодницкий. Его место в статусе и.о. занял Максим Грищук. Однако фактически полномочия главы САП перешли к генпрокурору. То есть к Венедиктовой. Именно она стала рулить в антикоррупционной прокуратуре, которая является важным органам - именно прокуроры САП осуществляют процессуальное руководство по делам, которые ведет НАБУ, согласовывая все действия детективов, и представляя позицию обвинения в суде.

После чего власть объявила о конкурсе на избрание нового руководителя. Но стартовал он лишь в конце января - то есть через четыре месяца после увольнения Холодницкого.

Отсутствие спешки объяснялось просто: ведомство уже и так перешло под полный контроль Офиса генпрокурора. То есть Банковой, которой выборы нового руководителя САП в общем-то были теперь ни к чему.

Было понятно, что западное лобби попытается посадить на эту должность своего человека. И придется воевать, чтобы этого не произошло.

Но под давлением Запада конкурс таки стартовал 25 января - в день рождения Зеленского. На него подались 133 претендента. На разных этапах их проверяли - на знание законов, на полиграфе, на добропорядочность и давали практические задания.

К марту из них остались 37 человек. Интересно, что нынешние два фаворита конкурса - детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Андрей Синюк - набрали тогда только по 112 баллов и находились ниже 30-го места. А на первой позиции была еще одна работница НАБУ Елена Кролевецкая.

Отбор претендовал на супер-серьезный: перед ним кандидатам запрещали пить кофе и ходить в спортзал.

Но основная борьба разворачивалась даже не на поле кандидатов, а за влияние в самой комиссии. Из 11 ее членов четверо делегировались Советом прокуроров. Трое из них оказались иностранными гражданами - "смотрящими" от западных посольств. Еще семеро представили Верховную Раду: трое "слуг народа", по одному от ОПЗЖ и "Доверия" и двое представителей "За будущее".

Депутат от этой группы Екатерина Коваль и возглавила комиссию в целом.

Посольства и союзные им грантовые активисты после этого подняли скандал. По составу делегатов от Рады было понятно, что представители групп Коломойского и "слуг народа" будут всячески блокировать назначение прозападного кандидата. Начались угрозы, что Украину могут даже лишить безвиза.

Поэтому работа конкурсной комиссии изначально была очень конфликтогенной. Из-за меньшинства, которое составляли иностранцы, "соросята" требовали для них особых условий: мол, решения должны приниматься, только если как минимум два "международных эксперта" за них проголосовали. Но эта норму так и не внедрили.

В свою очередь представители Рады часто вообще отказывались начинать работу комиссии, если не являлась часть ее членов. То есть выборы спецпрокурора без конца срывали, ссылаясь на отсутствие кворума. К слову, как писали СМИ, иностранцы Томас Фаерстон, Драго Кос и Нино Цоцория также постоянно пропускали заседания или могли уйти еще до конца встречи.

Американцы и их союзники тем временем беспрестанно давили на украинскую власть, чтобы руководителя САП избрали как можно скорее. Запад остановился тогда на кандидатуре детектива НАБУ Александра Клименко. Дошло до того, что во время летней встречи с Байденом Зеленский закрепил это обещание в письменном виде. Но дело с мертвой точки не сдвинулось.

Осенью по Зеленскому начали бить из крупных медийных калибров. Западные СМИ обрушились на него, выкатив скандал с офшорами, а также несколько других помельче. Но эффекта это не возымело. Ключевое заседание комиссии было сорвано 9 октября из-за неявки трех нардепов.

Офис президента сделал вид, что к этому не причастен, после чего заседания комиссии возобновились. А посольства резко усилили нажим, чтобы до конца года глава САП был избран. Что и должно было произойти 21 декабря.

Но тут подоспела новая "зрада". За день до решающей даты 20 октября Окружной админсуд Киева признал незаконным порядок выбора спецпрокурора. После чего провластные члены комиссии отказались признавать Александра Клименко победителем. "Нужно сначала отменить решение ОАСК", - заявила глава комиссии Екатерина Коваль.

Затем фактически то же самое заявили в Офисе президента. Но в стане "соросят" немедленно обвинили Зеленского в срыве конкурса. А решение суда, который стал предлогом не утверждать победителя конкурса, "писалось на Банковой", заявил глава "Центр по борьбе с коррупцией" Виталий Шабунин.

И сейчас, похоже, будет новый этап давления "семипосольщины" на украинскую власть, чтоб назначить нового главу САП, не ожидая решения апелляции по вердикту ОАСК.

Причём давление, вероятно, будет очень сильным.

Зачем американцам САП?

Как уже писалось выше, этот орган - последнее звено антикоррупционной вертикали, которое на данный момент контролируется не Западом, а украинской властью.

При его переходе под контроль посольств, власть потеряет рычаги воздействия на следствие и суд по уголовным статьям, которые касаются депутатов и чиновников. То есть американцы смогут практически напрямую сажать - или шантажировать посадкой неугодных им политиков.

Разумеется, коррумпированная с головы до ног украинская власть этого не хочет. При этом следует понимать, что вести настоящую борьбу с украинской коррупцией на Западе не собираются - а будут использовать этот рычаг лишь против тех, кто мешает в данный момент.

Это стратегическая рамка, в которой создавались антикоррупционные органы Украины еще в 2015 году. И с тех пор ничего не изменилось.

Но сейчас усиление нажима по САП имеет и важные тактические задачи:

1. Взять под полный контроль Офис президента, который купается в коррупционных потоках от "Большой стройки". А также фракцию "слуг народа" - через расследование о зарплатах в конвертах, которое уже ведет НАБУ.

2. Получив таким образом необходимый админресурс, протолкнуть во власть новый политический проект, который будет подконтролен Западу напрямую - что-то вроде "Голоса" на максималках.

Без админресурса такой проект избраться в Раду шансов практически не имеет. Поэтому нужен контроль над САП и далее руками антикоррупционной триады - над Радой и Офисом президента (см. пункт первый), а через них и над правительством.

Ходят упорные слухи, что такой политический проект сейчас усиленно создается под крышей близкого к Соросу бизнесмена Томаша Фиалы (подробнее об этом читайте здесь).

То есть ставки в игре очень высоки. И поэтому давление на Зеленского по избранию спецпрокурора будет лишь нарастать. Не исключено, что в ближайшие дни мы увидим сильные медийные удары по президенту и его окружению.

Источник в юридических кругах в разговоре со "Страной" прогнозируют, что президент будет "вилять до последнего", пытаясь отбиться от требований Запада назначить Клименко главой САП.

"Но давление будет сильное и Зеленский может не выдержать и дать слабину. И тогда он окончательно окажется в заложниках у Запада и его внутренняя политика станет в еще больше степени подконтрольной западным посольствам. С учетом того, что власть Зеленского держится на коррупции, его будут держать за одно известное место очень крепко. Но и у Запада с антикоррупционными органами ситуация не простая. Если Зеленский сможет все-таки устоять под давлением и отстрочить назначение нового главы САП, то уже с весны вся антикоррупционная вертикаль, которую выстраивали американцы, может рухнуть. Дело в том, что в апреле истекает срок полномочий главы НАБУ Сытника. И.о. главы станет его первый заместитель Гизо Углава, у которого с Сытником и его правой рукой Калужанским очень плохие отношения. Более того, сейчас намечается раскол между Сотником и грантовыми деятелями во главе с Шабуниным. У них разное видение того, кто должен стать новым директором НАБУ. И если к тому времени не будет и полноценного руководителя САП, то антикоррупционная вертикаль, которая и сейчас работает из рук вон плохо, может и вовсе рассыпаться. Поэтому американцы и их лобби в Украине так торопятся", - говорит источник.