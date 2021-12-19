Премьер Италии объяснил, почему у ЕС нет возможности ввести санкции против РФ

У Европейского Союза сейчас нет возможностей для введения санкций против России. Такое мнение высказал премьер-министр Италии Марио Драги.

Речь идет о газовой сфере. Об этом сообщает Agenzia Nova.

"Каков сдерживающий фактор, доступный ЕС? Этот вопрос должен заставить нас задуматься, потому что у нас нет ракет, кораблей или армий. Сегодня у нас есть лишь некоторые факторы экономического сдерживания. Но если мы хотим принять санкции, которые включают и газ, достаточно ли мы сильны, чтобы это сделать? Пришло ли время? Ответ - нет", - сказал Драги.

По мнению итальянского политика, Евросоюз должен сейчас сохранять статус диалога с российским президентом Путиным, который якобы заявляет, что "хочет оставаться в состоянии переговоров".