Зеленский запретил официально комментировать внешнюю политику всем, кроме себя, главы МИД и премьера

В среду, 22 декабря, президент Украины Владимир Зеленский издал указ, согласно которому с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики могут выступать только глава государства, премьер-министр и министр иностранных дел.

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства.

"В целях обеспечения единства внешнеполитического курса государства, усиления координации деятельности государственных органов в сфере внешних сношений, надлежащего выполнения международных договоров Украины, в соответствии с пунктом 3 части первой 106 Конституции Украины постановляю:

Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины (Денис Шмыгаль - Ред.) и министр иностранных дел Украины (Дмитрий Кулеба - Ред.)", - сказано в документе.

Кроме того, указ предполагает согласование позиции с МИД, если государственные органы совершают международные отношения, в том числе и иностранные визиты.

При этом госорганы могут делать заявления по внешней политике по поручению президента, премьера или министра иностранных дел. Своим указом президент обязал госорганы согласовывать с МИД и ряд других вопросов, в частности: подготовку зарубежных визитов; инициативы по обретению Украиной членства в НАТО, ЕС и других организациях и объединениях; проведение международных консультаций, переговоров, встреч, бесед и участие в международных консультациях.

Таким образом, комментарии и заявления других лиц независимо от занимаемой должности не будут считаться официальной позицией Украины. Данный указ вступает в силу со дня опубликования.