Условие для переговоров с Москвой о гарантиях безопасности назвали ЕС и США

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и государственный секретарь США Энтони Блинкен заявили, что возможные переговоры с Российской Федерацией по европейской безопасности будут проходить в координации и при участии ЕС.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕС.

"Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель приняли к сведению предложения, представленные РФ на прошлой неделе в отношении взглядов РФ на возможные новые меры безопасности в Европе. Они отметили прочное партнерство США и ЕС и общую приверженность трансатлантической безопасности и противодействию общим вызовам безопасности. Они договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии Евросоюза", - говорится в релизе.