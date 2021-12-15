Путин дает большую пресс-конференцию. Главные заявления об Украине, мире и войне

Сегодня, в 11 часов по киевскому времени (в 12 мск) начинается пресс-конференция Владимира Путина. Мероприятие очное, пройдет в традиционном режиме: вопрос журналиста — ответ президента России.

Включений граждан, как во время прямой линии, не будет.

В этом году встреча Путина со СМИ состоится на фоне высокой напряженности между Россией и США, ожидания переговоров по безопасности Москвы и Вашингтона, стремительно растущих цен на газ в Европе. Отдельный контекст создали публикации иностранных изданий. В них на протяжении последних полутора месяцев сообщается о готовящемся нападении российской армии на Украину.

В этом году из пандемии коронавируса на мероприятие аккредитовали только 500 журналистов (ранее приглашали всех, потому цифра была больше в 2—3 раза). Вместе с тем, по данным организаторов, пропуск на пресс—конференцию получили представили всех ведущих мировых изданий, которые изъявили такое желание.

Под плеером с прямой трансляцией "Страна" публикует главные заявления Путина, связанные с международной политикой, Украиной, мировой экономикой и другими значимыми темами.