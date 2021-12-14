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Политика Сегодня, 17:0770
Что Путин заявил журналистам об Украине

В четверг, 23 декабря, Владимир Путин провел 17-ю большую ежегодную пресс-конференцию - и ответил на вопросы приглашенных в московский Манеж 507 журналистов.

Мероприятие состоялось в полдень по московскому времени (в 11:00 по Киеву) и продлилось четыре часа. Формат пресс-конференции предполагал традиционное очное общение: вопрос журналиста - ответ президента России. 

Встреча со СМИ состоялась на фоне высокой напряженности между Россией и США, слухах о войне с Украиной и предстоящих переговоров по безопасности Москвы и Вашингтона, а также стремительно растущих цен на газ в Европе.

"Страна" провела текстовую онлайн-трансляцию на значимые темы. Собрали и проанализировали главные заявления с сегодняшней пресс-конференции, которые касаются Украины и важных вопросов мироустройства.

Переговоры РФ и США, угроза войны в Украине

К теме, которая сегодня у всех на слуху - опасности войны с Украине и столкновения с НАТО - пресс-конференция подошла далеко не сразу. Основной акцент сперва был на внутренней повестке в России.

С одной стороны, это стандартная для Путина практика. С другой - было показано, что внешние проблемы вторичны. То есть тему войны российские власти нагнетать не хотят. Также почти не поднимался вопрос новых вооружений в России.

Да и далее по пресс-конференции внутренние вопросы были в приоритете. Но если резюмировать ответы Путина по переговорам с США, можно вычленить следующие тезисы.

1. Ответа от Запада по предложениям России Путин ждет "немедленно и сейчас". То есть переговоры по ним, которые начнутся в январе, долгими скорее всего не будут. 

2. Президент России не стал давать гарантии, что не начнется война с Украиной, как от него требовали представители западных СМИ. Но заявил, что Москва никому не угрожает. А угрожает Запад, который приближает свои ракетные системы к границам РФ. 

Между строк читалось, что в случае появления этих систем в Украине, война может начаться.

3. Обострение противостояния началось с Украины, где Запад санкционировал госпереворот, после чего Россия решила принять в свой состав Крым. "Так возник кризис, который сегодня развивается", - заявил Путин.

То есть это был намек, что и решение кризиса должно начаться с Украины. 

В этом контексте он напомнил, что Украина дважды пыталась силовым путем решить ситуацию на Донбассе, несмотря на его договоренности с Порошенко. И сейчас может готовится третья попытка ударить по Донбассу. По крайней мере так истолковал Путина постоянные заявления в западных СМИ о грядущем "вторжении России в Украину". "Нам, может, таким образом дают намек, что готовится третья попытка. Нам намекают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей", - добавил Путин.

Параллельно, по его словам, из Украины строят "Антироссию" и накачивают ее вооружениями, чтобы "толкнуть радикалов на решение вопросов на Донбассе и в Крыму", заявил президент РФ. Поэтому дальше "никакого движения в эту сторону (НАТО на восток - Ред.) быть не должно" - так Путин, по его словам, поставил вопрос перед Байденом.

"Мы же должны думать о перспективах своей безопасности. Нам что, жить всегда с оглядкой, что там будет и когда долбанут? Именно поэтому я ответил на предложение президента Байдена, который инициировал назначить ответственных по безопасности. И мы поставили условие: НАТО там быть не должно. Мяч на их стороне, теперь они должны что-то ответить", - сказал Путин. 

Характерно, что президент России делал акцент именно на Украине, а не других странах Восточной Европы, которые указаны в предложениях Москвы в адрес НАТО и США. То есть украинский вопрос будет на переговорах ключевым и является "красной линией". Остальные в теории могут обсуждаться. 

И это станет предметом январских переговоров с американцами в Женеве. "Представители уже назначены", - сказал Путин и добавил, что пока перспективы переговоров оптимистические.

Минские соглашения и Донбасс

Второй пласт проблем по Украине - это замирение на Донбассе. Путин довольно жестко обвинил Зеленского в неисполнении Минских соглашений.

Также он обвинил украинских генералов, что те приказывают открывать огонь на Донбассе:  "Спросите это у сегодняшнего политического руководства Украины. Как они отдают приказ стрелять по Донбассу В ежедневном режиме?". 

Украинские власти, по словам Путина, принимают решения, которые противоречат Минску-2: "В Минских соглашениях написано, что необходимо внести изменения в Конституцию Украины. И обеспечить по сути автономию [Донбасса]. Провести выборы, объявить амнистию. Что мы видим? Вместо выборов - военные администрации. Вместо амнистии - люстрация. Вместо выборов и решения политических вопросов - возвращение войск".

Путин заявил, что Зеленский ничего не может сделать, поскольку попал под влияние "нациков": "Зеленский попал под влияние радикальных элементов, как в Украине говорят - "нациков", вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире", - уточнил он.

Президент России также раскритиковал санкции СНБО против украинских граждан, сказав, что таким образом Киев расправляемся с силами, которые готовы к диалогу с Москвой.

В общем непохоже, что после переговоров Путина и Байдена лед в этом вопросе тронулся. И что американцы дали какие-то гарантии по убеждению Киева пойти на исполнение Минска-2. Не исключено также, что обещания такие от США звучали, но Россия им не особо верит. Поэтому такая жесткая риторика. 

ТОП-10 цитат Путина об Украине

  1. Из Украины готовят анти-Россию.

  2. Русских и русскоязычное население выдавливают с их исторических территорий. 

  3. Создали государство, куда засунули исторически российские территории.

  4. До переворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией, но в 2014 невозможно было отказать крымчанам в защите.

  5. России до 2014 года даже в голову не приходили какие-либо действия в отношении Крыма. 
    Как мы могли отказать жителям Севастополя и Крыма и не взять под крыло?

  6. Дважды предприняли попытку украинские власти решить вопрос на Донбассе силой. Я лично уговаривал Порошенко: "Только не военная операция". Он согласился, а потом, пожалуйста. Минские соглашения.

  7. Минские соглашения - единственный возможный вариант урегулирования в Донбассе, но Киев не хочет их исполнять.

  8. Нам говорят, война-война-война. Складывается впечатление, что на Украине готовят третью военную операцию и предупреждают нас - не вмешивайтесь.

  9. Мы должны думать о перспективах своей безопасности, как жить все время с оглядкой на происходящее на Украине - смотреть, когда долбанут.

  10. Президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине, нациков.

Почему растут цены на газ

Путин прокомментировал дефицит газа в Европе. И предположил, что он образовался в том числе из-за Украины.

Российский президент рассказал, что Польша покупает газ по реверсу из Германии, которая получает его по низким контрактным ценам из России. Затем Варшава перепродает этот газ в Украину.

"Сейчас включили реверсный режим. Качают из ФРГ в Польшу. Думаю, всем должно быть это интересно. Потому что в ФРГ мы поставляем по долгосрочному контакту, по ценам значительно дешевле, чем на споте. У меня есть все основания полагать, что в конечном счете этот газ идет в Украину. В ФРГ думаю, должны это знать. И, попросить разъяснения. Чтобы не кому-то там [в Украине] поддерживать штаны, а в Европу качать. Пусть займутся своими вопросами и не думают, что на них боженька заснул. Пусть решают свои проблемы", - сказал Путин.

В том числе поэтому в Европе дефицит газа, говорит российский президент.

"По росту цен много факторов, в том числе холодная погода была. Плюс ветряки не работали. Не было достаточно газа закачано в подземки, а сейчас еще и вынимают оттуда. Европа начала поднимать газ из подземок на Украине, потому что он стоит значительно дешевле. [Европой] недостаточно было денег было вложено в разработку".

"Мы говорили, что нужны долгосрочные контракты. Европа - что нужно переходить на рыночную экономику. Ну, пожалуйста, берите", - добавил Владимир Путин.

Он также прокомментировал обвинения в адрес России по поводу роста газовых цен.

"Врут всё. Наводят тень на плетень. "Газпром" увеличил поставку на 12 или 20% в дальнее зарубежье, в Европу тоже". В пример он привел Германию, куда сверх контракта закачали пять миллиардов кубометров газа.

Он напомнил, что американские компании наоборот - перенаправили свой газ из Европы на премиальные рынки юго-восточной Азии. И США почему-то никто ни в чем не обвиняет.

Путин раскритиковал власти ЕС за заявления об отказе от долгосрочных контрактов и переходе на спотовые цены. "Нам говорят - рынок отрегулирует. Ну, вот он и отрегулировал - выше 2000 долларов. Пожалуйте бриться".

Отношения с Китаем

Если отношения с Западом для Путина - сплошной нарыв, то на восточном фланге ситуация обратная.

Путин сказал, что у него сложилось "личные, очень доверительные отношения с Си Цзиньпином". Перечислил все ключевые сферы, в которых Россия и КНР сотрудничают.

"Наше партнерство стратегического характера - беспрецедентное, которого ранее никогда не было. И, безусловно, это мощный мировой стабилизирующий фактор", - заявил президент РФ.

По его словам, Россия и Китай разрабатывают вместе высокотехнологичные типы вооружения и ведут совместное военное патрулирование. 

Примечательно, что прозвучало это заявление сразу после вопроса о вероятности войны в Украине и требований от США гарантий по безопасности.

По словам Путина, Соединенные Штаты ошибаются, когда пытаются сдерживать Китай. "Им не сдержать развитие Китая. Пройдет еще [десяток лет] 35,50-й год, и Китай неизбежно станет первой экономикой мира по всем показателям".

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Теги: news, новости, Украина, Путин, 7dniv, 7dnivinfo  
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