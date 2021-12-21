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Политика Сегодня, 21:1660
Как по всей стране идут облавы на сторонников прямого народовластия

Вчера СБУ отчиталась об обысках у жителя Днепра, который объявил себя президентом Украины.

Мужчине вручили подозрение по статье 109 – свержение и захват государственной власти. И, хотя в релизе СБУ фамилия подозреваемого не названа, речь идет об Анатолии Балахнине.

О нем и украинском движении "народной власти" "Страна" уже рассказывала. Это сторонники той идеи, что конституция Украины нелегитимна, поскольку не была отменена советская Конституция. Поэтому незаконны и все избранные в Украине власти. 

Мы связались с Балахниным, который уже заявил о политических преследованиях и назвал происходящее "акцией устрашения".

"Страна" рассказывает, как в Днепре появился свой "президент" и почему его хотят упрятать за решетку. 

"Фейковое народовластие"

22 декабря пресс-служба СБУ сообщила, что в Днепре разоблачен лидер "антигосударственной организации" и  "так называемого народовластия" (цитата правоохранителей), который публично призывал к свержению конституционного строя Украины.

По материалам следствия, подозреваемый собирал единомышленников в рядах "Всеукраинского национального конгресса", с которыми формировал теневое правительство.

По данным СБУ, на первом собрании он провозгласил себя президентом Украины. Также были назначены "председатель Верховного совета", "премьер-министр", руководители силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны "террористическими структурами". 

По месту жительства самопровозглашенного президента СБУ провела обыски. В результате были изъяты печати и бланки новых "госорганов", компьютеры и мобильные телефоны, распоряжения самопровозглашенных органов власти и даже "дипломатические паспорта" сторонников Балахнина.

Как по всей стране идут облавы на сторонников прямого народовластия

Как по всей стране идут облавы на сторонников прямого народовластия

Лидеру "народовластия" объявили о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.

В СБУ сообщили, что устанавливаются и другие причастные к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя.

Сторонники Балахнина выложили видео, как полиция вела обыск в его квартире. 

Также сторонники Балахнина сообщили, что обыск и задержание 21 декабря состоялись, чтобы не допустить "президента" на ІІІ Всеукраинский национальный конгресс, который организовали конституционалисты.

Что "президент" рассказал после обысков

В комментарии "Стране" Анатолий Балахнин заявил, что не задержан и что подозрение ему в СБУ сфабриковали на основании его постов в Фейсбуке. Также он опроверг существование "силового крыла", которое якобы задействовано в подготовке к госперевороту.

"В СМИ пишут, что меня якобы задержали, но это неправда. 21 декабря ко мне домой пришли сотрудники СБУ и сделали обыск. Также мне вручили подозрение по ст.109 ч.2. Вчера состоялся суд, который определил мне меру пресечения в виде домашнего ареста.

Все эти действия СБУ явно приурочила к дате проведения Конгресса украинского народа, на котором я должен был прочитать отчет о деятельности за минувший год. Надеясь таким образом сорвать проведение конгресса. Но несмотря на это, съезд состоялся, отчет был зачитан без меня.

Подозрение СБУ сфабриковано на основании моих постов в ФБ, в которых я объяснял суть нашего движения и не легитимность существующей власти. Которая основывается на уже несуществующей конституции УССР. В моих постах никогда не было каких-либо призывов к свержению какой-либо власти. Как не существует и так называемого "силового крыла", которое якобы готовило какой-то переворот. Мы доказываем нашу легитимность сугубо документально" - пояснил Стране Анатолий Балахнин.

Он также прокомментировал данные СБУ о привлечении к его организации участников АТО. Балахнин не скрывает, что в движении "народного самоуправления" есть ветераны войны на Донбассе. Однако он отрицает, что он со своими единомышленниками предпринимали какие-либо реальные действия против власти.

И в этом главный вопрос к данному следствию. Непонятно, как именно Балахнин и его последователи свергали власть или проводили акты неповиновения. 

Кто такой Балахнин и "Люди вне государства"

Движение "народного самоуправления" началось в западных областях Украины еще в 2015 году.

Тогда в Хмельницком и Львове появилось две крупные организации, которые, основываясь на ст. 5 Конституции Украины и нескольких других документах, заявили о нелегитимности существующей власти. И фактически создали альтернативные органы самоуправления и экономики.

После публикации в "Стране" материала "Люди вне государства" об этом движении, реакция властей не заставила себя ждать – эти организации фактически были разгромлены СБУ, у основателей и идеологов прошли обыски.

Однако в 2019 году эти идеи были подхвачены в других областях – в Киеве был проведен "Всеукраинский конгресс местного самоуправления", на котором было объявлено о создании "государства Украина – республики". А также были избраны "первый президент Украины", "Верховная Рада" и даже Служба народного правопорядка. А также был учрежден новый флаг "Республики Украина".

По словам днепропетровского сантехника Анатолия Балахнина, которого избрали первым "президентом Украины", на съезде присутствовали представители 19 областей.

Как по всей стране идут облавы на сторонников прямого народовластия

Впрочем, в отличие от хмельницкого и львовского движений "самоуправления", которые создавали альтернативные формы экономики на местном уровне, новая организация начала действовать на уровне документального самоутверждения. Которая выразилась в том, что активисты и функционеры "Конгресса" начали бомбардировать запросами действующие органы власти и международные организации – от ООН до ЮНЕСКО.

Главная суть требований к органам власти и международным организациям – признание нелегитимности существующей украинской власти. И подтверждение правомочности созданных новым движением своих "органов власти".

В основе же идеологии этого движения лежит утверждение, что нынешней власти просто не существует, так как в 1991 году не была произведена документальная отмена Конституции УССР. 

 

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Теги: news, новости, Украина, облавы, СБУ, 7dniv, 7dnivinfo  
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