Как по всей стране идут облавы на сторонников прямого народовластия

Вчера СБУ отчиталась об обысках у жителя Днепра, который объявил себя президентом Украины.

Мужчине вручили подозрение по статье 109 – свержение и захват государственной власти. И, хотя в релизе СБУ фамилия подозреваемого не названа, речь идет об Анатолии Балахнине.

О нем и украинском движении "народной власти" "Страна" уже рассказывала. Это сторонники той идеи, что конституция Украины нелегитимна, поскольку не была отменена советская Конституция. Поэтому незаконны и все избранные в Украине власти.

Мы связались с Балахниным, который уже заявил о политических преследованиях и назвал происходящее "акцией устрашения".

"Страна" рассказывает, как в Днепре появился свой "президент" и почему его хотят упрятать за решетку.

"Фейковое народовластие"

22 декабря пресс-служба СБУ сообщила, что в Днепре разоблачен лидер "антигосударственной организации" и "так называемого народовластия" (цитата правоохранителей), который публично призывал к свержению конституционного строя Украины.

По материалам следствия, подозреваемый собирал единомышленников в рядах "Всеукраинского национального конгресса", с которыми формировал теневое правительство.

По данным СБУ, на первом собрании он провозгласил себя президентом Украины. Также были назначены "председатель Верховного совета", "премьер-министр", руководители силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны "террористическими структурами".

По месту жительства самопровозглашенного президента СБУ провела обыски. В результате были изъяты печати и бланки новых "госорганов", компьютеры и мобильные телефоны, распоряжения самопровозглашенных органов власти и даже "дипломатические паспорта" сторонников Балахнина.

Лидеру "народовластия" объявили о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.

В СБУ сообщили, что устанавливаются и другие причастные к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя.

Сторонники Балахнина выложили видео, как полиция вела обыск в его квартире.

Также сторонники Балахнина сообщили, что обыск и задержание 21 декабря состоялись, чтобы не допустить "президента" на ІІІ Всеукраинский национальный конгресс, который организовали конституционалисты.

Что "президент" рассказал после обысков

В комментарии "Стране" Анатолий Балахнин заявил, что не задержан и что подозрение ему в СБУ сфабриковали на основании его постов в Фейсбуке. Также он опроверг существование "силового крыла", которое якобы задействовано в подготовке к госперевороту.

"В СМИ пишут, что меня якобы задержали, но это неправда. 21 декабря ко мне домой пришли сотрудники СБУ и сделали обыск. Также мне вручили подозрение по ст.109 ч.2. Вчера состоялся суд, который определил мне меру пресечения в виде домашнего ареста.

Все эти действия СБУ явно приурочила к дате проведения Конгресса украинского народа, на котором я должен был прочитать отчет о деятельности за минувший год. Надеясь таким образом сорвать проведение конгресса. Но несмотря на это, съезд состоялся, отчет был зачитан без меня.

Подозрение СБУ сфабриковано на основании моих постов в ФБ, в которых я объяснял суть нашего движения и не легитимность существующей власти. Которая основывается на уже несуществующей конституции УССР. В моих постах никогда не было каких-либо призывов к свержению какой-либо власти. Как не существует и так называемого "силового крыла", которое якобы готовило какой-то переворот. Мы доказываем нашу легитимность сугубо документально" - пояснил Стране Анатолий Балахнин.

Он также прокомментировал данные СБУ о привлечении к его организации участников АТО. Балахнин не скрывает, что в движении "народного самоуправления" есть ветераны войны на Донбассе. Однако он отрицает, что он со своими единомышленниками предпринимали какие-либо реальные действия против власти.

И в этом главный вопрос к данному следствию. Непонятно, как именно Балахнин и его последователи свергали власть или проводили акты неповиновения.

Кто такой Балахнин и "Люди вне государства"

Движение "народного самоуправления" началось в западных областях Украины еще в 2015 году.

Тогда в Хмельницком и Львове появилось две крупные организации, которые, основываясь на ст. 5 Конституции Украины и нескольких других документах, заявили о нелегитимности существующей власти. И фактически создали альтернативные органы самоуправления и экономики.

После публикации в "Стране" материала "Люди вне государства" об этом движении, реакция властей не заставила себя ждать – эти организации фактически были разгромлены СБУ, у основателей и идеологов прошли обыски.

Однако в 2019 году эти идеи были подхвачены в других областях – в Киеве был проведен "Всеукраинский конгресс местного самоуправления", на котором было объявлено о создании "государства Украина – республики". А также были избраны "первый президент Украины", "Верховная Рада" и даже Служба народного правопорядка. А также был учрежден новый флаг "Республики Украина".

По словам днепропетровского сантехника Анатолия Балахнина, которого избрали первым "президентом Украины", на съезде присутствовали представители 19 областей.

Впрочем, в отличие от хмельницкого и львовского движений "самоуправления", которые создавали альтернативные формы экономики на местном уровне, новая организация начала действовать на уровне документального самоутверждения. Которая выразилась в том, что активисты и функционеры "Конгресса" начали бомбардировать запросами действующие органы власти и международные организации – от ООН до ЮНЕСКО.

Главная суть требований к органам власти и международным организациям – признание нелегитимности существующей украинской власти. И подтверждение правомочности созданных новым движением своих "органов власти".

В основе же идеологии этого движения лежит утверждение, что нынешней власти просто не существует, так как в 1991 году не была произведена документальная отмена Конституции УССР.