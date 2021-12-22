Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО может спровоцировать масштабный конфликт в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон.

Об этом со ссылкой на интервью Лаврова боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье" пишет "РИА Новости".

"Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - сказал Сергей Лавров.

По его словам, Москва считает необходимым снизить градус конфронтации.

"Считаем, что прежде всего необходимо понизить градус конфронтации, вызванный тем, как американские коллеги "опекают" своих украинских протеже", - сказал Лавров.