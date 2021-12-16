Что Зеленский и Ермак предложили по Донбассу и примет ли это Москва

Буквально сегодня "Страна" разбирала вопрос, на что Запад будет толкать Украину, чтобы снизить напряженность на Донбассе и с Россией.

Мы отмечали, что после серии встреч с представителями США и Евросоюза Киев начал некие шаги по деэскалации.

В частности - заявил о возвращении к перемирию на фронте. И начал готовить почву под местные выборы, которые должны были пройти в Донецкой и Луганской областях еще год назад (но их тогда запретила власть).

Также Зеленский и Ермак пару дней назад заговорили о существовании "десяти шагов" - украинского плана, который призван разблокировать переговоры в Трехсторонней контактной группе и Нормандском формате.

Правда, украинцам этот документ почему-то решили не показывать. Но сегодня российское издание "Коммерсант" его опубликовало. "Страна" анализирует "10 шагов" Зеленского.

Привет из прошлого

Судя по датам, которые встречаются в документе, он был написан перед заседанием ТКГ, которое состоялось 8 декабря. Напомним, что днем ранее Байден проводил переговоры с Путиным.

То есть Банковая подготовила свой план как раз под встречу президентов РФ и США. Видимо, понимая, что после нее Запад начнет педалировать тему продвижения на Минском треке.

В общем, похоже, что это была попытка сработать на упреждение и захватить инициативу.

Теперь перейдем к самим шагам. Подробно они перечислены здесь. Мы же опишем общую логику документа.

Он состоит, во-первых, из ряда военных и гуманитарных мер по купированию конфликта.

В этом разделе Украина предлагает вернуться к перемирию с 10 декабря. Затем "предпринять все меры" по открытию КПВВ на Донбассе и подготовить до новогодних праздников обмен пленными. Для этого Киев обязался предоставить их список и провести процессуальную очистку (то есть закрыть дела на тех, кто под следствием и помиловать уже осужденных).

Все это предлагалось сделать на заседаниях ТКГ 8-9 декабря.

Но, как мы знаем, частично сдвинулось с мертвой точки только перемирие. Да и то гораздо позже - с 22 декабря и пока только на уровне заявлений Украины. Россия и "республики" опровергли, что подписывали с Киевом какой-то новый документ на эту тему. И данных о том, что режим тишины восстановился, пока нет.

По пленным и КПВВ прогресса вообще никакого. В "ДНР" и "ЛНР" заявили, что Украина отказалась возвращать им захваченного ранее "офицера ЛНР" Андрея Косяка и закрывать дела против остальных кандидатов на обмен.

Также Киев отверг условие "республик" по открытию пунктов пропуска - взаимное признание сертификатов о вакцинации.

То есть эта часть "шагов" Зеленского-Ермака уже в большинстве аспектов опоздала или застопорилась. Тут самое забавное, что президент еще 21 декабря рассказывал о том, что Украина предложила свой план по Донбассу - хотя к тому моменту половина его пунктов были уже просрочены.

"Политическая" часть шагов

Но упоминаются там и планы по реализации политической части Минских соглашений.

Накануне возврата к перемирию 10 декабря Зеленский планировал созвониться с Путиным - как это было перед заключением соглашения о прекращении огня в июле 2020 года.

Но, как мы уже знаем, подобного разговора не было. А перемирие Киев объявил самостоятельно.

С российским президентом Зеленский планировал кроме того поговорить про обмен пленными, сделать общее заявление о деэскалации и назначить спецпредставителей для переговоров по газу и продлению транзитного контракта после 2024 года.

Повторимся, этого разговора так и не состоялось. А значит, переданные в Россию еще в начале декабря "10 шагов" понимания там не встретили.

Почему не встретили - в общем-то понятно.

Главный интересующий Москву момент - выполнение политической части Минских соглашений - прописана в плане самым последним шагом после переговоров с Путиным не только по телефону, но и личной встречи. А также после саммита Нормандского формата на уровне глав государств.

И только затем - шагом под номером 10 - Зеленский готов согласовать в Минске и внести в Раду следующие законопроекты:

об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера"

об амнистии;

о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);

о специальной (свободной) экономической зоне;

об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.

Напомним, что согласовать в ТКГ закон об особом статусе и вставить туда формулу Штайнмайера, а также принять ее в Раде, Зеленский обещал еще по итогам Парижского саммита 2019 года. Теперь он обещает сделать это лишь после нового саммита, да еще и двух личных встреч с Путиным.

Понятно, что это похоже на попытку попиариться на встречах с российским президентом - без каких-то гарантий, что обещанный десятый пункт будет исполнен. "Завалить" его крайне просто - внести в ТКГ заведомо неприемлемые для оппонентов проекты законов, указанных выше. И дальше ничего делать уже не нужно.

Например, указать в них, что граница передается Украине до выборов на Донбассе, что противоречит Минским соглашениям. Также мы помним наработки Украины по амнистии, которая, вопреки Минску-2, коснется далеко не всех. Аналогично и с особым статусом, который Киев отказывается закреплять в Конституции.

Отдельно стоит обратить внимание на тему газа. Мы видим, что Банковая планирует увязать вопрос продления транзита через Украину с решением вопроса Донбасса. Россия же всегда разводила эти тематики по разным углам. Равно как и сами переговоры по транзиту вести с Украиной отказывалась.

Этот вопрос Москва увязывает не с Киевом, а с тем, будет ли спрос на газ в Европе (точнее - готова ли Европа увеличивать закупки газа у России по долгосрочным контрактам). То есть, переговоры по газу Кремль хочет вести с европейцами, которые должны стать гарантами контракта с Украиной, если в таковом будет необходимость.

Что будет с "шагами" теперь?

Итак, в таком виде документ, предложенный Ермаком, уже по факту отвергнут Россией. И можно предположить, что Москва, если вообще ответит Киеву, то предложит для начала исполнить десятый шаг - согласовать и принять законопроекты в рамках Минска-2. А потом - все остальное.

Также Кремль может заявить, что никаких планов рассматривать не будет, пока Украина не выполнит решений Парижского саммита нормандской четверки. А там, напомним, были заложены следующие так и не исполненные пункты:

Внедрить режим полного прекращения огня (исполнено в июле 2020 года, но потом перемирие "сломалось"). Развести войска на трех новых участках (их даже не определили). Договориться об открытии новых КПВВ. Достичь консенсуса в рамках ТКГ и "Нормандии" по всем правовым аспектам особого статуса Донбасса. Это прежде всего значит то, что Украина должна как минимум вынести на рассмотрение все проекты законов, которые этой темы касаются. Чего сделано не было. Внести формулу Штайнмайера в украинское законодательство. Не сделано.

Если по первым трем позициям еще нужно разбираться, кто конкретно их саботировал - то последние два "политических" пункта требовали инициатив прежде всего с украинской стороны.

И очевидно, что Москва будет увязывать последующие переговоры с Киевом вокруг этих пяти шагов. А не "десяти шагов Зеленского".