О доминировании России в Азовском море заявил Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российские вооруженные силы доминируют в Азовском море. И могут использовать свое положение в случае войны.

Об этом Кулеба сказал в интервью The Washington Post.

"С точки зрения безопасности на Азовском море доминирует Россия, а в случае войны, это будет активно использоваться ими для давления на наши южные города на берегу Азова", - сказал он.

Также по словам Кулебы, Москва в нынешних обстоятельствах диктует развитие ситуации в Азовском море и "использует его как театр военных действий".