 

В военном отношении Джо Байден "толкнул Украину под поезд"

Политика Сегодня, 13:0464
В военном отношении Джо Байден "толкнул Украину под поезд"

Президент США Джо Байден в военном отношении "толкнул Украину под поезд", исключив военное вмешательство НАТО в случае прямого противостояния страны с Россией. Между тем, если вторжение РФ произойдет, Украина перестанет быть унитарным государством, русские разделят ее на три отдельные страны: Восточную, Центральную и Западную. И это даст сигнал о том, что НАТО — не спасение, а лишь обуза.

Об этом пишет American Thinker.

В публикации сказано, что после распада Советского Союза и Организации Варшавского договора НАТО нарушила устную договоренность между госсекретарем Джеймсом Бейкером и министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и начала масштабную экспансию на восток.

"С точки зрения Москвы, эту экспансию можно рассматривать только как стратегию окружения России врагами в лице собственных соседей. На фоне экономической и военной слабости страны этот процесс продолжался безостановочно. С момента воссоединения Германии альянс разросся с 16 до 28 стран", - пишет издание. 

Еще пятого февраля 1997 года Джордж Кеннан, американский дипломат и автор концепций "холодной войны" и курса на "сдерживание", на страницах New York Times пророчески предупреждал Америку об опасности такой политики: "…Расширение НАТО будет самой роковой ошибкой американской политики за весь период после конца холодной войны… Можно ожидать, что такое решение усилит националистические, антизападные и милитаристские тенденции в российском общественном мнении; будет иметь негативные последствия для развития демократии в России, возродит атмосферу холодной войны в отношениях между Востоком и Западом и толкнет российскую внешнюю политику в те направления, какие решительно нам не понравятся".

Нынешние события проистекают исходя из этого, утверждает издание. Сегодняшняя Россия в состоянии положить этому конец, и красную черту президент РФ Владимир Путин провел по Украине.

"Он абсолютно ясно дал понять, что не позволит Киеву вступить в НАТО. Для мирного решения данного вопроса он предложил президенту Байдену предоставить России гарантии неприсоединения Украины к военному альянсу. Но генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг эту идею и подтвердил право альянса приглашать в свои ряды новые страны. Если ситуация не изменится, у Москвы не будет иного выбора, кроме как вторгнуться в Украину", - сказано в публикации. 

Издание пишет, что для Москвы такое вторжения не сопряжено с особыми рисками ни в военном, ни в политическом, ни в экономическом плане.

"В военном отношении президент Байден уже толкнул Украину под поезд, исключив военное вмешательство НАТО. Даже если он передумает, понизившим свой военный потенциал странам альянса с российской армией не тягаться. Отдай Путин приказ о вторжении, российские танки войдут в Киев менее чем через сутки. Поступали сообщения о том, что, по мнению представителей министерства обороны США, это может произойти в 2022 году", - говорится в статье. 

По версии издания, в политическом отношении событие наделает много шума и вызовет осуждение, но существенных потрясений при этом не предвидится. После аннексии Крыма Россию исключили из G8 и отстранили от участия в Совете Европы. Однако это не имело серьезных последствий. 

"Путин также хорошо помнит, что, когда в 1956 году Красная Армия разоряла Будапешт, в 1961 г. строила Берлинскую стену, а в 1968 г. вторгалась в Чехословакию, Америка с союзниками по НАТО беспомощно стояла в стороне, наблюдая за кровавой бойней и лишь разбрасываясь пустыми угрозами", - говорится в публикации. 

Издание пишет, что в  экономическом отношении демократические страны вряд ли поддержат новые антироссийские санкции. Они несомненно усугубят нынешний экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, и вызовут кризис, который ударит по их собственным экономикам.

При этом западные демократии должны с высоты этих семи с половиной лет осознавать, что Москва рассматривает украинскую ситуацию как геополитическую проблему, имеющую первостепенное значение, а "выполнение одного и того же действия не даст разных результатов".

"Другого исхода можно было бы достичь, последуй Байден и иже с ним совету Наполеона и попытайся понять российскую внешнюю политику: "Знать географию страны — значит знать её политику", — писал Бонапарт.

Американские лидеры явно не в ладах с географией; в противном случае они поняли бы, что русская земля, простирающаяся в девяти часовых поясах по всей Европе и Азии, населенная немногим менее 150 миллионами человек, может защитить себя только за счет наличия буферной зоны между собой и потенциальными противниками", - говорится в статье. 

Издание пишет, что Владимир Путин сдерживает расширение НАТО, и пока Украина является независимым буферным государством между Россией и НАТО, она будет находиться во власти первой. По этой причине Москва сохранит независимость Киева. При таком сценарии НАТО не сможет напасть на Россию, не нарушив суверенитета Украины. Тогда Москва и придет ей на помощь. 

"Пока Америка с союзниками по НАТО обдумывают карательные меры против России вместо того, чтобы пытаться решить созданную ими же проблему, вторжение представляется неизбежным. Если оно произойдет, Украина перестанет быть унитарным государством. Русские разделят ее на три отдельные страны: Восточную, Центральную и Западную. Это просигнализирует бывшим советским сателлитам, что НАТО — не спасение, а лишь обуза", - говорится в статье.

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Теги: news, новости, Украина, Байден, 7dniv, 7dnivinfo  
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