В Минобороны считают, что Кличко хотел пропиариться созданием в Киеве теробороны "на случай агрессии России"

После того как мэр Киева Виталий Кличко объявил вчера о создании в столице специального штаба для разворачивания системы теробороны "из-за возможного вторжения РФ в Украину", в Минобороны напомнили ему, что это не входит в его полномочия.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила на своем официальном сайте.

Напомним, Кличко помимо вышеперечисленного заявил, что на январь уже запланированы командно-штабные учения.

После этого Минобороны выступило с заявлением о том, что "вопрос обороны страны - не тема для политического пиара".

"Минобороны обращает внимание органов местного самоуправления на необходимость действовать в пределах своей компетенции и не допускать несогласованных шагов и заявлений, идущих вопреки положениям закона "Об основах национального сопротивления", которые могут ввести граждан в заблуждение и навредить интересам обороны государства", - заявили в ведомстве.

Также там добавили, что местные госадминистрации принимают участие, а не создают самостоятельно штабы теробороны.