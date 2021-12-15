 

"Слуга народа" Ковалев прокомментировал покупку "4 канала"

Политика Сегодня, 13:3948
"Слуга народа" Ковалев прокомментировал покупку "4 канала"

Депутат фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев, который приобрёл "4 канал", в комментарии "Стране" заявил, что канал не является убыточным.

"Не все каналы убыточные, просто много ресурсов тратятся зря. Финансовый результат канала открытый, и он плюсовой. Плюс небольшой, но самоокупаемость есть", - сказал Ковалев.

По его словам, он не будет вмешиваться в редакционную политику канала.

"По поводу редакционной политики, канал будет проукраинский, как и все средства массовой информации. Будем объективно освещать новости. В эфире будут представители, как от "Слуги народа", так и от разных политических сил. В том числе, будем приглашать и журналистов "Страны.ua", если у них будет желание донести своё мнение. Я подписал соглашение с коллективом о том, что я не буду вмешиваться в редакционную политику, но я вижу, что, возможно, некоторые журналисты уйдут с канала, это будет их личная воля", - сообщил Ковалев.

Отметим, что касается финансовых результатов телеканала, то в Украине многие телекомпании согласно их официальной налоговой отчётности являются прибыльными. Но эта отчётность не включает в себя "теневую" часть бизнеса, включая зарплаты в конвертах.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, 4канал, покупка, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

В здании парламента сегодня запускают обновленный канал
В здании парламента сегодня запускают обновленный канал "Рада"
15-дек-2021, 11:37
На телеканале
На телеканале "Украины 24" ответили на бойкот "слуг народа"
24-ноя-2021, 19:27
Николай Тищенко дал понять, что готов стать главой КГГА
Николай Тищенко дал понять, что готов стать главой КГГА
23-ноя-2021, 20:12
На должность главы партии
На должность главы партии "Слуга народа" кандидатуру Елены Шуляк предлагает Корниенко
15-ноя-2021, 09:27
"Слуга" Камельчук заявил, что готов тратить 4000 грн в месяц на ПЦР-тесты, но вакцинироваться не будет
3-ноя-2021, 14:18

Последние новости

13:43
Политика
Зачем Кличко создает мини-армию в Киеве и начинает учения
13:41
События
Украинские хлебозаводы объявили о риске закрытия производств из-за взлетевших цен на газ
13:40
События
Ученые заявили что у заразившихся "Омикроном" развивается повышенный иммунитет к штамму "Дельта"
13:39
Политика
"Слуга народа" Ковалев прокомментировал покупку "4 канала"
11:46
События
По акции протеста женщин, требовавших "работы, еды и свободы" талибы открыли огонь в Кабуле
11:44
Политика
О покушении на Гогилашвили, о котором экс-замглавы МВД рассказывал журналистам ничего не знают СБУ
11:40
События
О возможности применения вооруженных сил за рубежом для защиты своих граждан заявили в России
11:36
События
В нескольких районах Николаева аварийно отключили свет, воду и отопление
09:51
События
Как инвесторы сначала взвинтили цены на квартиры в Киеве, а теперь их обваливают
09:49
Политика
В Минобороны считают, что Кличко хотел пропиариться созданием в Киеве теробороны "на случай агрессии России"
09:46
События
Условия завершения пандемии коронавируса озвучили в ВОЗ
09:44
События
Новая функция для поиска магазинов и ресторанов появится в WhatsApp
09:42
События
Из-за аварии на водопроводе в Торецке объявили режим чрезвычайной ситуации
09:40
События
Даты переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ по Украине озвучили в Белом доме
09:33
События
Как и где на вечернем небе можно увидеть почти все планеты Солнечной системы
09:29
События
О планах перевести его в тюрьму узнал Михаил Саакашвили и после этого упад в обморок
09:28
События
Местный житель в Волынской области расширил свою квартиру и пристроил к жилой многоэтажке дом
08:22
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 декабря 2021
Вчера, 2021-12-27
21:16
События
Виталий Кличко поздравил киевлян с новым 2222 годом
19:43
События
Главврач-бунтарь Светлана Федорова рассказала о подоплеке своего увольнения

Новости ТОП-7

Фото мэра Львова с девушкой в откровенном платье вызвало шквал комментариев635
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 декабря 2021580
В военном отношении Джо Байден "толкнул Украину под поезд"326
Коммунальщик во Львове час стоял на крышке люка, чтобы сдержать бьющий из-под нее семиметровый фонтан324
Как Зеленский, призвавший женщин в военкоматы, "косил" от армии319
Почему на Галичине атакуют памятники Степану Бандере311
Как Минобороны попало в новый скандал с женским призывом295

Досуг

Витаминная бомба: салаты на все случаи
Витаминная бомба: салаты на все случаи
Салаты – питательная и полезная пища. Приготовленные из свежих или отварных овощей, они отлично утоляют голод и насыщают организм полезными микроэлементами.
Сегодня, 09:1469
Сколько стоит и как выбрать банк для расчетно-кассового обслуживания бизнеса?
Сколько стоит и как выбрать банк для расчетно-кассового обслуживания бизнеса?
Сколько стоит и как выбрать банк для рачетно-кассового обслуживания бизнеса?
Сегодня, 09:1275
Как сделать спальню функциональной
Как сделать спальню функциональной
Спальная комната уже давно перестала быть местом, предназначенным исключительно для сна. Сегодня очень важно, чтобы спальня была не только уютной и комфортной, но и функциональной.
Вчера, 19:28129
Брендовые мебельные ручки от интернет-магазина ЦМФ
Брендовые мебельные ручки от интернет-магазина ЦМФ
Поиск мебели начинается с выбора ее стиля и типа конструкции. Красивый внешний вид шкафа или кухонного гарнитура является, бесспорно, важным аспектом, но есть в его конструкции детали, которые играют еще более важную роль.
26-дек-2021, 14:53176
СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене
СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене
SanTechShara – это один из лучших интернет-магазинов Украины, специализирующийся на реализации широкого спектра сантехнической продукции. В его ассортименте представлена сантехника всех типов и видов, а также сопутствующие материалы и аксессуары от лучших мировых брендов.
25-дек-2021, 15:11181
Сфера застосування металевих тильд
Сфера застосування металевих тильд
Сьогодні великою популярністю користується шильд із QR кодом. Функціонал класичного лінійного штрих-коду обмежений введенням кількох символів та цифр. Тоді як QR код дозволяє ввести будь-які дані - від найменування виробу до контактів виробника.
23-дек-2021, 22:15237

События

Украинские хлебозаводы объявили о риске закрытия производств из-за взлетевших цен на газ
Украинские хлебозаводы объявили о риске закрытия производств из-за взлетевших цен на газ
Украинские хлебозаводы в связи повышенными ценами на газ, а также невозможностью поднять цены на хлеб работают в убыток и предупреждают об остановке производства и перебоях с поставками продукта в регионы Украины. 
Сегодня, 13:4153
Ученые заявили что у заразившихся "Омикроном" развивается повышенный иммунитет к штамму "Дельта"
Ученые заявили что у заразившихся "Омикроном" развивается повышенный иммунитет к штамму "Дельта"
Ученые из ЮАР считают, что у те, кто переболел новым штаммом ковида "Омикрон", с меньшей вероятностью рискуют заразиться разновидностью коронавируса "Дельта". 
Сегодня, 13:4048
По акции протеста женщин, требовавших "работы, еды и свободы" талибы открыли огонь в Кабуле
По акции протеста женщин, требовавших "работы, еды и свободы" талибы открыли огонь в Кабуле
В Афганистане талибы открыли огонь по участницам акции протеста у здания закрытого новой властью министерства по делам женщин в Кабуле.
Сегодня, 11:4667
О возможности применения вооруженных сил за рубежом для защиты своих граждан заявили в России
О возможности применения вооруженных сил за рубежом для защиты своих граждан заявили в России
Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил о том, что РФ может применить вооруженные силы за границей, чтобы защитить своих граждан в случае нападения.
Сегодня, 11:4074
В нескольких районах Николаева аварийно отключили свет, воду и отопление
В нескольких районах Николаева аварийно отключили свет, воду и отопление
Утром во вторник, 28 декабря, в Николаеве в нескольких районах отключили электроэнергию из-за аварий на подстанциях.
Сегодня, 11:3669
Как инвесторы сначала взвинтили цены на квартиры в Киеве, а теперь их обваливают
Как инвесторы сначала взвинтили цены на квартиры в Киеве, а теперь их обваливают
Квартиры в Киеве становятся золотыми. В этом году недвижимость рекордно подорожала — до плюс 30% к ценнику. Причем, вплоть до сентября за квадратными метрами в буквальном смысле стояли очереди.
Сегодня, 09:5193
7 Днів