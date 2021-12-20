Спикера Рады о подозрении Порошенко в госизмене уведомил офис генпрокурора

И.о. генерального прокурора Алексей Симоненко направил спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку официальное уведомление о подозрении в госизмене и содействии терроризму, выдвинутом Петру Порошенко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Как заявили в Офисе, исполняющий обязанности генпрокурора сообщил Стефанчуку о подозрении бывшему президенту письмом, которое было отправлено еще 20 декабря 2021 года.

В Офисе генпрокурора также передали в распоряжение "Интерфакс-Украина" копию письма Стефанчуку и добавили, что еще одна копия документа направлена в аппарат Верховной Рады.

"В тот же день (то есть 20 декабря – Ред.), в связи с неявкой народного депутата в орган досудебного расследования, копия уведомления о подозрении и памятка о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого были направлены в аппарат Верховной Рады Украины", - заявили в Офисе генпрокурора.