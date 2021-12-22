 

На вторую петицию об отмене обязательной вакцинации ответил Зеленский

Политика Сегодня, 17:2942
На вторую петицию об отмене обязательной вакцинации ответил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ответил уже на вторую петицию с требованием отменить обязательную вакцинацию от коронавируса.

Глава государства напомнил, что в некоторых обстоятельствах предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные  профилактические прививки.

Об этом сказано в ответе на петицию на сайте президента Украины.

Зеленский напомнил, что основами законодательства Украины о здравоохранении установлена ​​украинцев не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но и не вредить здоровью других граждан и, в предусмотренных законодательством случаях, проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки.

"В этих обстоятельствах предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины (часть вторая статьи 30 Основ законодательства Украины о здравоохранении)", - сказано в ответе.

Помимо этого, президент рассказал, что одной из статей закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" установлено, что в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям.

Что касается слов автора петиции об использовании просроченных вакцин, то президент обратился в Кабмин с просьбой выяснить, имели ли место такие случаи.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, обязательная, вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Зеленский запретил официально комментировать внешнюю политику всем, кроме себя, главы МИД и премьера
Зеленский запретил официально комментировать внешнюю политику всем, кроме себя, главы МИД и премьера
22-дек-2021, 19:38
Две петиции об отмене обязательной вакцинации в Украине рассмотрит Зеленский
Две петиции об отмене обязательной вакцинации в Украине рассмотрит Зеленский
14-дек-2021, 10:21
Зеленский заявил что Минцифры прорабатывает возможности голосования через
Зеленский заявил что Минцифры прорабатывает возможности голосования через "Дию" на выборах в Раду
26-ноя-2021, 18:31
Продажу сериалов
Продажу сериалов "Квартала" в Россию Зеленский аргументировал тем, что там же продаются конфеты "Рошен"
26-ноя-2021, 17:06
Рассмотреть петицию Стерненко о запрете въезда россиянам в Украину обязали Зеленского
Рассмотреть петицию Стерненко о запрете въезда россиянам в Украину обязали Зеленского
11-ноя-2021, 19:09

Последние новости

17:31
События
Что происходит с водой в Крыму и почему ее запасы резко выросли
17:29
Политика
На вторую петицию об отмене обязательной вакцинации ответил Зеленский
17:27
События
Украинца с 18 уколами от коронавируса нашли журналисты
13:31
События
Что происходит на Донбассе после возврата Украины к перемирию
13:17
События
В 2022 безработные украинцы смогут получить беспроцентный кредит на открытие бизнеса
13:10
События
Бой Усика и Джошуа признали событием года в мировом боксе
13:06
События
В МИД КНР заявили, что Китай и Россия вместе способны обеспечить глобальный порядок
13:05
События
Ученые заявили что для защиты от Covid-19 может понадобиться делать по три прививки каждый год
13:03
События
Вспышку смертельного грибка, который устойчив ко всем препаратам зафиксировали в США
13:01
События
Правила въезда для украинцев ужесточает Черногория
10:25
События
Ясько заявила что Саакашвили силой вывезли из госпиталя и вернули в тюрьму
10:23
События
Из психиатрической больницы выпустили антивакцинатора Стахива
10:15
События
С начала эпидсезона в Украине впервые началась циркуляция вируса гриппа
10:03
События
В Канаде после вспышки "омикрона" отменили молодежный чемпионат мира по хоккею
10:01
События
Участник "Айдара" в Польше подрался с местными жителями в хостеле и выбил им зубы
09:59
События
Как убийство криминального авторитета в Турции привело к расстрелу в Одессе
09:54
События
С сегодняшнего дня все регионы Украины перешли в желтую зону карантина. Данные Минздрава
09:36
События
Носить маски на улицах из-за вспышки "Омикрона" обязали парижан в канун Нового года
08:38
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 декабря 2021
Вчера, 2021-12-29
22:14
События
Почему украинские полицейские готовятся к "тихой забастовке"

Новости ТОП-7

ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II2125
Зачем Зеленский ввел новые санкции против украинских телеканалов1729
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 декабря 2021855
На Банковой рассказали о подоплеке новых санкций СНБО против телеканалов563
Из каких стран в Украину попал "Омикрон" рассказали в Минздраве422
В МОЗ объяснили украинцам, при каких симптомах ковида нужно вызывать скорую помощь368
Минимальная пенсия в "ДНР" с 1 января станет в 1,5 раза выше, чем в Украине363

Досуг

Современное остекление: алюминиевые системы и их преимущества
Современное остекление: алюминиевые системы и их преимущества
Большое остекление — один из самых характерных и желанных элементов современного строительства и архитектуры. Однако его использование иногда вызывает сомнения в функциональности и безопасности. Насколько это оправдано?
Сегодня, 17:5133
Тележки для жаток: незаменимый инструмент в сельском хозяйстве
Тележки для жаток: незаменимый инструмент в сельском хозяйстве
Какими преимуществами обладают тележки для жатки?
Сегодня, 13:5168
Мультимодальні перевезення – чому це вигідно?
Мультимодальні перевезення – чому це вигідно?
Мультимодальні перевезення – це найбільш зручний спосіб транспортування вантажів на великі дистанції. Завдяки йому вдається виконувати замовлення «під ключ», доставляючи товари до дверей клієнта.
Сегодня, 13:4869
Какой тип автомобильного крепления выбрать для телефона?
Какой тип автомобильного крепления выбрать для телефона?
Магнитные кронштейны - популярный вид держателей, вокруг которых возникло множество мифов. Безопасен ли магнитный держатель для телефона или лучше выбрать другой тип этого популярного гаджета? Давайте разбираться.
Сегодня, 13:3776
Кофе для вендинга: 3 совета по выбору поставщика
Кофе для вендинга: 3 совета по выбору поставщика
Может показаться, что приобрести кофе для вендинга – задача весьма простая, но на самом деле к этому вопросу стоит всегда подходить максимально ответственно, без спешки и каких-либо необдуманных решений.
Сегодня, 13:3573
Курсы Front End в Киеве
Курсы Front End в Киеве
Front-end разработчик верстает шаблон сайта, создаёт пользовательский интерфейс. В переводе с английского "Front End" это клиентская сторона пользовательского интерфейса, то есть то, что видит пользователь, открывая сайт.
Вчера, 22:59126

События

Что происходит с водой в Крыму и почему ее запасы резко выросли
Что происходит с водой в Крыму и почему ее запасы резко выросли
Под конец года в Крыму заявили о рекордных запасах пресной воды в водохранилищах, которых, по разным оценкам, хватит на срок до двух лет.
Сегодня, 17:3148
Украинца с 18 уколами от коронавируса нашли журналисты
Украинца с 18 уколами от коронавируса нашли журналисты
Украинец Алексей Сукач 18 раз вакцинировался от COVID-19 по просьбе своего семейного врача Оксаны Иващенко, которая в обмен на прививку пообещала ему направление на бесплатное пребывание в харьковской больнице.
Сегодня, 17:2751
Что происходит на Донбассе после возврата Украины к перемирию
Что происходит на Донбассе после возврата Украины к перемирию
Прошла неделя с тех пор, как Украина вернулась к режиму прекращения огня, который был утвержден более года назад - летом 2020 года. 
Сегодня, 13:3183
В 2022 безработные украинцы смогут получить беспроцентный кредит на открытие бизнеса
В 2022 безработные украинцы смогут получить беспроцентный кредит на открытие бизнеса
Начиная со следующего года в Украине безработные малообеспеченные люди смогут получить беспроцентный кредит для открытия собственного бизнеса.
Сегодня, 13:1782
Бой Усика и Джошуа признали событием года в мировом боксе
Бой Усика и Джошуа признали событием года в мировом боксе
Поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа, в котором украинец одержал историческую победу, признан главным событием 2021 года в мировом боксе по версии авторитетного журнала The Ring, сообщает официальный сайт издания. 
Сегодня, 13:1083
В МИД КНР заявили, что Китай и Россия вместе способны обеспечить глобальный порядок
В МИД КНР заявили, что Китай и Россия вместе способны обеспечить глобальный порядок
Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин и Москва вместе могут обеспечить глобальный порядок и выдержать давление со стороны "отдельных стран, стремящихся к гегемонии и доминированию в мире". 
Сегодня, 13:0685
7 Днів