 

После заседания СНБО Данилов несколько раз опроверг угрозу нападения России

Политика Вчера, 20:4385
После заседания СНБО Данилов несколько раз опроверг угрозу нападения России

Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга после заседания Совета нацбезопасности снова заявил, что Россия не вторгается в Украину.

По его словам, на сейчас не видно большой опасности на границах. Отметим, что это заявление в ходе брифинга он повторил несколько раз.

"На сегодняшний день угроз открытой агрессии со стороны Российской Федерации мы не видим", - заявил Данилов.

По его словам, на границе фиксируется небольшое увеличение войск РФ, "но оно не является критичным".

"Сейчас нет повода раздувать панику. Ситуация является контролируемой. Это одна из информационных атак, которые ощущаются на территории нашей страны, нас пытаются запугивать", - сказал Данилов.

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Теги: news, новости, Украина, Данилов, СНБО, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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