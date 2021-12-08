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Политика Сегодня, 09:0062
Российское гражданство бывшей советнице Рейгана дал Путин

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря дал российское гражданство американской писательнице, бывшему неформальному советнику президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси. Сейчас ей 90 лет.

Указ главы соседнего государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится кроме прочего в указе.

Этим же указом Путин дал гражданство РФ нескольким уроженцам Франции - потомкам эмигрантов из России. Среди них 80-летний Димитри Корнилофф, 71-летний Серж Алекси (Сергей Алексеевич) Капнист, 41-летний Александр Поль Мурузи и 34-летний Димитрий Лисетт.

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Теги: news, новости, Украина, Масси, Путин, гражданство, 7dniv, 7dnivinfo  
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