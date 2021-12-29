О чем почти час говорили Байден и Путин перед Новым годом

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина подошли к концу.

Телеграм-канал "Политика Страны" на основе доступной официальной информации подвел их итоги.

Выводы из беседы глав государств следующие.

1. Разговор на первый взгляд был нелегким. Байден грозил санкциями и укреплением НАТО, Путин - разрывом отношений и намекал на военные решения по Украине.

2. Но! Байден обещал, что ударные вооружения в Украине размещать не станут. Это заявляет Кремль, однако в Белом доме опровержений пока не звучало.

3. США и Россия настроены на переговоры, которые начнутся в январе. Но у Путина уже заявили, что слишком долго разговаривать не намерены.

4. Что касается требований России гарантий безопасности, то прозвучало заявление, что прогресс возможен только на отдельных позициях (данные с российской стороны).

5. Видно, что у Байдена меньше настроя на некие "глубинные" договоренности на годы вперед и больше желания понизить градус текущих конфликтов. Москва же их прямо увязывает с тем, что нужно договориться по ключевым вопросам взаимной безопасности.

6. Также обращает на себя внимание, что Байден, по данным российской стороны, призывал избежать ядерной войны. Но говорил он это в связи с Украиной или в каком-то другом контексте, пока неясно.