Байден рассказал Путину о двух вариантах развития ситуации вокруг Украины

В Белом доме рассказали, что разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина 30 декабря был предметным и серьезным, лидерам стран удалось поделиться своими точками зрения и согласовать последовательность переговоров о безопасности, которые начнутся после новогодних праздников.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Хотя этот звонок был проведен по просьбе правительства России, он согласуется с нашим мнением о том, что переговоры глав государств, особенно между нашими двумя странами, и особенно переходящие в интенсивный период дипломатии, который должен наступить, не на следующей неделе, а на неделе после, это уместный и лучший способ двигаться вперед в очень серьезной ситуации, с которой мы сталкиваемся", - сообщили в Белом доме.

Также уточняется, что тон разговора двух президентов был серьезным и предметным. Каждый из них сформулировал свою позицию, как они это делали на предыдущих телеконференциях, а также так, как они это делали публично.

"Президент Байден изложил два пути, два аспекта подхода США, которые действительно будут зависеть от действий России в предстоящий период. Один - это дипломатический путь, ведущий к деэскалации ситуации, а другой - путь, который больше ориентирован на сдерживание, включая серьезные издержки и последствия, если Россия решит продолжить вторжение в Украину. И он включает экономические санкции, включают корректировку и усиление позиции сил НАТО в странах-союзниках, а также дополнительную помощь Украине, позволяющую ей и дальше защищать себя и свою территорию, как мы изложили ранее", - рассказали у Байдена.

По информации Белого дома, лидеры согласовали последовательность диалога о безопасности, который начнется 9 и 10 января в Женеве, переговоров в Совете Россия-НАТО 12 января и встречи с ОБСЕ 13 января.

"Оба они обсудили важность прагматической дипломатии, ориентированной на результат. И я думаю, что президент Байден расценил этот призыв как попытку создать для этого условия. Президент Байден очень четко заявил, что Соединенные Штаты будут действовать по принципу "ничего о вас без вас": никаких разговоров о проблемах, которые в наибольшей степени беспокоят наших партнеров и союзников, без всесторонних консультаций и участия наших партнеров и союзников, на что президент Путин сказал, что он понял", - рассказали в Белом доме.

У Байдена также заявили, что оба лидера признали, что есть области, в которых можно добиться значимого прогресса, а также области, где соглашения могут быть невозможны, и что предстоящие переговоры определят более точно контуры каждой из этих категорий.

"В течение следующей недели или 10 дней, до этих переговоров, мы рассчитываем продолжить очень интенсивный период консультаций со стороны США с нашими союзниками и партнерами, включая предоставление отчета об этом разговоре союзникам и партнерам, и, в частности, конечно, правительству Украины, а также союзникам и партнерам по НАТО", - сообщили в Белом доме.

У Байдена напомнили, что в последнее время президент США разговаривал с лидерами по всей Европе, а госсекретарь Блинкен встретился со своими коллегами по "Большой семерке". Кроме того, проходили министерские встречи ОБСЕ, Блинкен также разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Наши недавно утвержденные послы как в НАТО, так и в ОБСЕ начали активную работу со своими коллегами. И мы ожидаем, что эти разговоры будут оставаться в центре внимания американской дипломатии в течение следующей недели - опять же, в преддверии дипломатических встреч, которые начнутся 9 января", - рассказали в Белом доме.