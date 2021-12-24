Что ждет Украину в 2022 году

Осенью и в начале зимы 2021 года резко ускорились политические процессы внутри и вокруг Украины, а также в отношениях России и Запада.

Создается впечатление, что уходящий год - последний, когда ситуация могла еще быть неопределенной и колебаться в состоянии "ни мира, ни войны".

Под конец года ставки со всех сторон возросли настолько высоко, что количество вариантов будущего сужается до полярных: или устойчивый мир, или резкое усиление конфронтации с угрозой скатывания к военному конфликту.

И тот, и другой сценарий непосредственно скажется и на Украине. Именно Киев станет в наступающем году главным индикатором того, куда заходят отношения России, США, НАТО, Евросоюза и Китая. И во-многом именно от развития ситуации в нашей стране будет зависеть и то, как будет развиваться далее эти отношения.

"Страна" разбиралась чего ждать нам от 2022 года, который может оказаться для Украины переломным.

Что происходило вокруг Украины

Уходящий год закруглил многие тенденции, которые складывались в регионе Восточной Европы.

Конец 2020 года и начало 2021-го ознаменовались фронтальной атакой Запада на Россию и Путина.

Еще с лета прошлого года начались массовые акции протеста в Беларуси против Лукашенко. Чуть позже случилась история с отравлением Навального и его отправкой на лечение в Берлин.

Осенью 2020 года фактически заморозился переговорный процесс по Донбассу и стало понятно, что он возвращается в прежний полумёртвый режим времен Порошенко.

Тогда же Зеленский съездил в Лондон, где с ним встретился глава британской разведки. И украинские власти инициировали проведение "Крымской платформы", а также все чаще стали говорить о желании вступить в НАТО. А в феврале 2021 года СНБО через санкции заблокировал вещание оппозиционных телеканалов под предлогом борьбы с "российской пропагандой". Санкции без суда и следствия были введены и против Виктора Медведчука, главы политсовета ОПЗЖ.

В ноябре 2020 года на выборах в США победителем был объявлен демократ Джо Байден, который строил свою кампанию на обвинениях Трампа в работе на Путина и обещаниях более жесткой политики в отношении России.

В начале 2021 года Навальный вернулся в Москву, где был задержан и отправлен в тюрьму. Он призвал своих сторонников выходить на улицы. Начались акции протеста.

Байден прошел инаугурацию и стал президентом, а вскоре назвал Путина убийцей.

Параллельно пошли слухи о введении жестких санкций против России и "Северного потока-2", которые должны остановить завершение этого проекта.

С февраля нарастало военное обострение на Донбассе. Россия начала масштабные передвижения войск у границ Украины и ее риторика резко ужесточились.

Можно сказать, что в марте ситуация подошла к точке взрыва.

Но вскоре от нее отошла. Разрядка началась с телефонного разговора Байдена и Путина, после которого Россия заявила об отводе войск от границ с Украиной.

А уже в июне состоялась встреча Байдена и Путина в Женеве. После нее американцы заявили, что не будут вводить санкции против "Северного потока-2" и дадут его достроить. Что и было зафиксировано после летней встречи Байдена и Меркель.

Осенью началось нагнетание в западных СМИ темы угрозы вторжения России в Украину. Но выглядело это настолько искусственно, что даже украинские власти такую угрозу опровергали. По распространенной версии появление этих слухов было необходимо, чтоб оправдать старт большого диалога США с России. Который, собственно, под грозные заявления с обоих сторон, и начался с декабрьского разговора Байдена и Путина.

Его итогом стал отказ Конгресса США от введения санкций против "Северного потока-2". А также выдвижение конкретных предложений от России к США и НАТО по стратегической стабильности в Европе, которые включают в себя не расширение НАТО на восток и не вступление в альянс Украины. Переговоры по этим предложениям должны стартовать уже с 10 января.

Также в западных СМИ идут публикации, что Запад пытается активно склонить Киев к реализации политической части Минских соглашений, а также уже де-факто согласился с требованиями Путина по НАТО и предупредил украинские власти, что в ближайшие 10 лет в альянс их точно не примут.

То есть, весной-летом этого года произошел слом тенденции. Слом не окончательный (все еще может развернуться в обратную сторону, о чем скажем ниже). Но существенный.

Что произошло?

Провал западного блицкрига

Главных причин разворота несколько.

Во-первых, провал попыток дестабилизации России и свержения ее союзника Лукашенко.

Беломайдан к весне 2021 года полностью выдохся, а Майдан сторонников Навального оказался крайне малочисленным и не стал сколько-нибудь значимым потрясением для Кремля. Наоборот, всю эту историю российские власти использовали как повод для ужесточении политики в отношении прозападных сил и, в целом, для закручивания гаек.

То есть, для Запада стало понятно, что ставка на раскрутку "Майданов" для свержения Путина или хотя ослабления его власти провалилась.

Во-вторых, демонстрация силы Россией весной 2021 года, когда все стали обсуждать грядущую войну с Украиной, возымела эффект. Запад пришел к выводу, что дальнейшее нагнетание напряженности на Донбассе (например, чтоб убедить Европу остановить "Северный поток-2") может привести к фатальным для Украины последствиям - а именно к полномасштабной войне с Россией и военному разгрому Киева.

Поэтому администрация Байдена взяла курс на деэскалацию.

В-третьих, конкретно по "Северному потоку-2" сыграла свою роль позиция правительства Меркель, которая убедила Байдена не накладывать на этот газопровод санкции. Байден пошел на это ради укрепления союзнических отношений с Германией и ЕС, которые он считает сейчас ключевыми для США.

В-четвертых, для США сейчас главный враг Китай. И потому Вашингтон крайне заинтересован в том, чтоб остановить дальнейшее сближение России с Китаем. И если это не получается сделать за счет смены власти в Москве, то значит об этом нужно договариваться с нынешним хозяином Кремля.

Тем более, что Байден, в отличие от Трампа, не имел за собой шлейфа обвинений в работе на Кремль, а потому мог свободнее действовать по каким-либо договоренностям с Россией.

Все эти факторы и предопределили описанный выше разворот геополитических тенденций в Европе.

Но что будет дальше?

Перспектива-2022. Ключевая роль Украины

Итак, с 10 января стартуют стратегические переговоры России, США и НАТО по предложениям Москвы о гарантиях безопасности в Европе.

То, что Запад быстро согласился на них (хотя и с оговорками о неприемлемости ряда предложений РФ) вызвало у многих удивление и показало, что настрой на диалог имеется.

Но пока, естественно, не факт, что о чем-то удастся договориться. Потому что по многим вопросам позиция кардинально разнятся. Плюс есть очень сильное недоверие сторон друг к другу. Нет пока движения даже по "Северному потоку-2" сертификацию которого европейцы тормозят (надо полагать, не без воздействия США).

И если переговоры закончатся провалом или зайдут в тупик, то, нельзя исключать, что итогом этого станет новый срыв отношений Запада и России в глобальную конфронтацию с угрозой разморозки ряда конфликтов.

И в этом плане роль Украины выходит на первый план.

Во-первых, провал переговоров Запада и России грозит разморозкой конфликтов именно на территории нашей страны (на Донбассе).

Во-вторых, сам ход этих переговоров в значительно степени зависит от ситуации в Украине и политики украинской власти.

Как уже писалось выше, в уходящем году эта политика повторяла линию, выработанную еще во времена Порошенко и была жестко конфронтационной в отношении России.

Еще год назад это укладывалось в общую логику западного "блицкрига" против Путина.

Но она продолжается и сейчас.

Почему - есть разные версии.

То ли таким образом Киев пытается обессмыслить договоренности между Россией и США по Украине (очевидно, что украинские власти не хотят, например, выполнения политической части Минских соглашений и в целом опасаются примирения Москвы и Запада), то ли Зеленский решает свои внутриполитические задачи. То ли, с позволения Вашингтона, играет роль "управляемого раздражителя" для России, позволяя американцам поднимать ставки.

И вот теперь, 2022 год встречает нас у развилки двух путей.

1. Россия и Запад придут к неким соглашениям, в том числе - по Украине.

В случае успеха переговоров речь пойдет о фактически нейтральном статусе Украины, чего невозможно без окончания войны на Донбассе.

После чего регион сможет либо реинтегрироваться в Украину через реализацию политической части Минских соглашений. Либо стать вторым Приднестровьем, когда Киев де-факто смирится с существованием "республик" и будет выстраивать с ними прагматические отношения - без прямого конфликта и военных столкновений (как сейчас Кишинев с Тирасполем).

Параллельно более прагматичными станут и отношения Киева с Москвой, а внутренняя политика менее жесткой.

Индикатором здесь будет снятие санкций СНБО с украинских граждан, прекращение преследования оппозиции и СМИ в Украине, восстановление торговых отношений с Россией, транспортного сообщения и так далее.

2. Договориться не получится, и ситуация сорвется к новому, еще более жесткому витку противостояния между Россией и Западом. Что непосредственно коснется и Украины.

Здесь сценарии могут быть самые разные, но благоприятных для Киева среди них нет. Вопрос в том, локализуется ли новое обострение лишь на Донбассе или затронет другие территории Украины.

Речь идет либо о военном конфликте, либо о признании "республик" Донбасса Россией, что будет знаменовать окончательные похороны Минска-2 и наступление совершенно новых реалий.

В перспективе 2022-2024 годов почти нет шансов на сохранение нынешнего статус-кво по Украине. И в этом смысле наступающий год отличается от предыдущих - когда вялотекущий конфликт был как раз самым основным сценарием.

И важно понимать, что одним из ключевых факторов того по какому сценарию пойдут события станет развитие ситуации внутри самой Украины и политика украинской власти.

Конец постмайданной эпохи

Внутренняя украинская политика входит в затяжной период междоусобицы.

С начала года президент через инструмент беспредельных санкций СНБО против украинских граждан попытался запугать и полностью подчинить себе политический класс и бизнес. Также он инициировал принятие закона об олигархах. Главная задача - поставить под контроль крупнейшие телеканалы страны, принадлежащие олигархату.

И в целом перевести его в подчиненное положение по отношению к Офису президента. Что позволило бы Зеленскому провести полностью контролируемые выборы и парламента и президента (то есть, когда реальное мнение людей на выборы мало влияет) и переизбраться на второй срок.

Однако к осени это движение вызвало серьезное сопротивление, фронтменом которого стал крупнейший бизнесмен страны Ринат Ахметов. Он отказался передавать свои телеканалы в управление Зеленскому и развернул на них критику президента.

Остальные олигархи формально показывают лояльность Зеленскому, но в реальности также не в восторге от его политики и ближе к выборам наверняка перейдут на сторону его противников. Исключение - Коломойский, который является сейчас одной из главных опор власти Зеленского. Хотя и он, если дело примет совсем плохой оборот для президента, вряд ли будет биться за него до последнего доллара.

На этом фоне у Зеленского появился на его же поле опасный конкурент - экс-спикер Дмитрий Разумков, который отбирает голоса и, если выйдет во второй тур выборов, то имеет шансы там победить действующего президента. И, как минимум, на парламентских выборах его партия может немало откусить голосов от "слуг народа".

В целом сейчас практически все основные игроки украинской политики и бизнеса настроены против Зеленского, так как не заинтересованы в том, чтоб тот смог установить авторитарный режим (к чему Зе, очевидно, пытается прийти причем действуя по беспределу - через санкции СНБО против украинских граждан).

В такой ситуации единственная сила, на которую мог бы опереться президент является Запад. Он также заинтересован в ослаблении влияния олигархов. Но при этом он совсем не заинтересован в укреплении личной власти Зеленского. И на этой почве Зе и американцы входят в конфликт. Президент прямо блокирует ряд требований США. Например, по выборам главы САП.

Не удивительно, что настрой западной прессы по отношению к Зе становится все более критическим.

В целом внутриполитическая ситуация входит в опасный клинч, когда каждая из сторон пытается сокрушить противника, но сил на это ни у кого не хватает. И на все это накладывается еще и острейший энергетический кризис, который грозит коллапсом целым отраслям украинкой промышленности.

В совокупности это чревато очень сильными политическими потрясениями, когда одна из сторон попытается выйти из клинча каким-то радикальным методом. В том числе, например, Зеленский может активизировать боевые действия на Донбассе, чтоб получить карт-блинш на расправу с противниками через санкции СНБО. А его противники могут задействовать улицу.

Развязка может наступить уже в следующем году, а может и на очередных выборах в Раду в 2023 году или президента в 2024-м.

Но в любом случае ситуация крайне напряженная.

Источником такого напряжения является политика нынешней украинской власти - наращивание конфронтации с Россией при одновременной попытке зачистить оппозицию внутри страны и установить авторитарный режим Зеленского.

Соответственно, ключевой вопрос для Украины - поменяется ли эта политика и поменяется ли власть (так как в способность и желание Зе изменить свой курс верится с трудом).

От этого, во-многом и зависит в какую сторону качнется маятник истории - к замирению ситуации внутри и вокруг Украины или к усилению конфронтации с малопредсказуемыми последствиями.