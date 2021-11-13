 

"Косовский" сценарий для "республик" Донбасса не исключил Пушилин

Политика Сегодня, 13:170
"Косовский" сценарий для "республик" Донбасса не исключил Пушилин

"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что невыполнение Киевом требований Минских соглашений позволяет "республикам" Донбасса самим определять свое будущее вне Украины.

Он не исключил, что оно будет строиться по косовскому сценарию.

Об этом Пушилин сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

23 декабря президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что будущее Донбасса должны определять люди, живущие в регионе.

"Заявление президента Российской Федерации очень четко пересекается с теми устремлениями, которые у нас были и остаются с 2014 года. Почему не получается и что нужно делать – вопрос крайне сложный. В течение восьми лет данный рецепт, который был в какой-то степени сформирован в виде Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, не работает", - прокомментировал Пушилин слова Путина.

По мнению "главы ДНР", у Донбасса есть два пути дальнейшего развития. Первый – самоопределение внутри Украины, второй - вне её. 

"Но с учетом того, что Украина тот шанс, который ей предоставлялся с помощью механизма Минских соглашений, не использует, у республик появляется возможность требовать самоопределения уже вне государства Украина. Что также прописано в определенных международных нормативных правовых актах и что способствовало появлению, например, такой страны как Косово", – сказал Пушилин.

Республика Косово – частично признанное государство в юго-восточной части Европы. В основном ее населяют албанцы, однако там есть и сербское население. Согласно конституции Сербии, эта территория является ее частью и входит в состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется. Независимость Косово признали США и многие другие страны Запада. Украина независимость Косово не признает.

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Теги: news, новости, Украина, Пушилин, Донбасс, 7dniv, 7dnivinfo  
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