Отчет по итогам переговоров Байдена и Зеленского опубликовал Белый дом

На сайте Белого дома появился отчет о разговоре Байдена с Зеленским.

"Президент Джозеф Байден сегодня поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину.

Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу "ничего о тебе без тебя". Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Он также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата".