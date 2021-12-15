Зеленский в Twitter сообщил, что обсуждал с Байденом деолигархизацию

Владимир Зеленский в Twitter коротко описал произошедший телефонный разговор с Джо Байденом.

О Минских соглашениях, в отличие от сообщения Белого дома, в сообщении Зеленского ничего не говорится.

Зато украинский президент вспомнил о деолигархизации.

"Первый международный разговор года с Байденом доказывает особенный характер наших отношений. Обсудил совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию", - написал он.