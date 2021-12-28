США могут исключить из НАТО страны Прибалтики ради сделки с РФ

Как сообщает The National Interest, американский аналитик Дэвид Пайн высказал предположение, что власти США могут быть готовы ради стратегической сделки с Россией исключить из НАТО прибалтийские государства.

Пайн уверен, что Штаты во все времена преследуют исключительно собственные национальные интересы. И прибалтийские республики в этот список не входят.

"Вашингтон... готов исключить из альянса Литву, Латвию и Эстонию... На территории Прибалтики у США нет жизненно важных интересов", - уверен эксперт.

Он напомнил, что в предложенном Россией соглашении о безопасности есть пункт о том, что Штаты возьмут на себя обязательство предотвратить дальнейшее расширение НАТО на восток и откажут в присоединении к нему государств бывшего СССР.

"Это может быть истолковано как исключение Эстонии, Латвии и Литвы", - пояснил Пайн.