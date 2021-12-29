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Политика Сегодня, 13:1066
В январе Шольц планирует встретиться с Путиным, чтобы обсудить с ним газовый вопрос и Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что создание отношений с Россией является важным фактором, поэтому он планирует взять этот вопрос под контроль. 

Глава немецкого правительства намерен уже в январе встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает немецкая газета Bild.

По данным издания, Шольц стремится к "новому началу" в отношениях с Москвой. Bild также пишет, что внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер "уже в течение двух недель готовит встречу" Шольца с Путиным. По данным издания, она пройдет в январе.

Вопросы, которые он хочет обсудить, коснутся газовых отношений и Украины.

По информации Bild, такая ситуация "оставляет за бортом партию "Зеленых", которые в целом более критично настроены в отношении России, особенно по вопросам внешней политики и газопровода "Северный поток-2".

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