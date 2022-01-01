Последняя попытка Байдена, сделка с Путиным, страны Балтии уйдут из НАТО. Западные СМИ о раскладах по Украине

Минский трек в западных СМИ выделяют как основной в прошедшем 2 января разговоре Байдена с Зеленским.

Хотя сам Зе в своем "Твиттере" о нем даже не упомянул, но это признали через полсуток после беседы в сообщении ОФиса президента.

Через несколько дней после разговора с Путиным

"Звонок Зеленскому - это последняя попытка Байдена снизить напряженность с помощью телефонной дипломатии на фоне растущих опасений по поводу военного вторжения", - пишет Washington Post.

"Байден высказался в поддержку дипломатических усилий по реализации Минских соглашений", - акцентирует BBC.

Подчеркивается также, что Байден позвонил Зеленскому через несколько дней после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"Байден поговорил с Зеленским и подтвердил предыдущие обязательства по оказанию помощи Украине на фоне наращивания российской военной мощи на границе с Украиной, что вызвало опасения вторжения", - пишет AFP.

В основном о телефонном разговоре Байдена и Зеленского сообщают формально, заезженными фразами.

"Байден заявил Зеленскому, что США и их союзники будут отвечать решительно, если Россия вторгнется в Украину", - пишет CNN.

"Байден пообещал дать решительный ответ в случае нападения России на Украину", - вторит BBC.

И в таком же духе вышло большинство публикаций. Но есть и нюансы.

Как поясняет Washington Post, звонки Байдена Путину и Зеленскому "знаменуют собой попытку создать обстановку в преддверии дипломатических переговоров, которые должны начаться в Женеве 9 января". Также 12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО, за которым последуют переговоры в Организации безопасности и сотрудничества в Европе в Вене 13 января.

Издание пишет, что "над переговорами нависла непростая история региона" после аннексии Крыма и на фоне войны на Донбассе.

"Байден пошел на уступки президенту России"

Звучит мнение, что Байден спасовал перед Путиным, а США демонстрируют слабость в отношениях с Кремлем.

"Байден преклоняет колено перед Путиным", - с таким заголовком вышла редакционная колонка Washington Times.

"Байден, как и много раз прежде, пошел на уступки президенту России, заявив, что США не будут вводить войска на Украину или размещать там ракеты, и сразу же снял с рассмотрения два военных варианта, поскольку Россия стремится расширить свое присутствие на Востоке", - резюмирует издание.

Washington Times полагает, что Путин попросил Байдена о звонке, чтобы задать тон грядущим переговорам и собрать дополнительную информацию о потенциальной реакции Байдена, "если и когда он решит вторгнуться" (в Украину).

То, что Байден этим летом снял санкции с российского газопровода Северный поток - 2, издание называет "геополитическим подарком Путину".

"Сейчас Байден слабо пытается умиротворить Путина "любым соглашением", чтобы избежать полномасштабного территориального захвата. У г-на Путина есть преимущество, и он знает это. Единственная политика администрации Байдена в отношении России - это политика слабости", - считает Washington Times.

Страны Балтии могут исключить из НАТО ради сделки с Путиным

Но наиболее радикальный прогноз дал бывший офицер американской армии и военный эксперт Дэвид Пейн в журнале The National Interest.

Он считает, что США могут пойти на исключение из состава НАТО трёх прибалтийских стран (Латвию, Литву и Эстонию) ради стратегических договорённостей с Россией о создании восточноевропейской "буферной зоны".

Администрация Байдена расценивает Китай в качестве первостепенной и долгосрочной угрозы для США и союзников. Чтобы противостоять Пекину, Штаты могут предложить России "пакт о ненападении", полагает Пейн.

В рамках этого нового соглашения о безопасности между США и Россией независимость Эстонии, Латвии и Литвы будет гарантирована Москвой в обмен на их выход из НАТО.

В обмен на создание сухопутного моста (автомобильного и железнодорожного коридора, возможно, надстроенного в его литовской части), связывающего Россию с ее калининградским анклавом через Беларусь и Литву, Россия выведет все свои наступательные силы, включая баллистические ракеты малой дальности. из Калининграда.

"Это соглашение послужит созданию нового, более стабильного и безопасного трехполюсного миропорядка", - пишет Пэйн

В обмен на выход России из Шанхайской организации сотрудничества США согласились бы выйти из альянса НАТО - который продолжит существовать как организация коллективной безопасности под руководством Европы, и закрыть большую часть из своих 800 иностранных военных баз и вывести большую часть из ее передовых 200 000 военнослужащих за границей.

"Штаты также обязуются оказать дипломатическое давление на Украину, чтобы побудить ее присоединиться к возглавляемой Россией Евразийский экономический союз (ЕАЭС), предложив заключить соглашение о свободной торговле и с Украиной. Такая мирная экономическая интеграция Украины с Россией была бы намного предпочтительнее, чем военное вторжение России, которому США и НАТО будет трудно противодействовать и которое, скорее всего, закончится полной аннексией Украины Москвой", - пишет Пэйн.

"Естественно, эту статью стоит расценивать как экспертный прогноз, а не инсайд из Белого дома.

Однако само по себе появление таких прогнозов очень показательное. Ещё несколько лет назад о подобных идеях (исключение Прибалтики из НАТО и побуждение Украины к экономическому союзу с Россией) можно было услышать разве что в фантастических фильмах", - комментирует публикацию телеграм-канал "Политика Страны".