 

Последняя попытка Байдена, сделка с Путиным, страны Балтии уйдут из НАТО. Западные СМИ о раскладах по Украине

Политика Сегодня, 16:2226
Последняя попытка Байдена, сделка с Путиным, страны Балтии уйдут из НАТО. Западные СМИ о раскладах по Украине

Минский трек в западных СМИ выделяют как основной в прошедшем 2 января разговоре Байдена с Зеленским.  

Хотя сам Зе в своем "Твиттере" о нем даже не упомянул, но это признали через полсуток после беседы в сообщении ОФиса президента. 

Через несколько дней после разговора с Путиным

"Звонок Зеленскому - это последняя попытка Байдена снизить напряженность с помощью телефонной дипломатии на фоне растущих опасений по поводу военного вторжения", - пишет Washington Post.

"Байден высказался в поддержку дипломатических усилий по реализации Минских соглашений", - акцентирует BBC.

Подчеркивается также, что Байден позвонил Зеленскому через несколько дней после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"Байден поговорил с Зеленским и подтвердил предыдущие обязательства по оказанию помощи Украине на фоне наращивания российской военной мощи на границе с Украиной, что вызвало опасения вторжения", - пишет AFP.

В основном о телефонном разговоре Байдена и Зеленского сообщают формально, заезженными фразами. 

"Байден заявил Зеленскому, что США и их союзники будут отвечать решительно, если Россия вторгнется в Украину", - пишет  CNN.

"Байден пообещал дать решительный ответ в случае нападения России на Украину", - вторит BBC.

И в таком же духе вышло большинство публикаций. Но есть и нюансы. 

Как поясняет Washington Post, звонки Байдена Путину и Зеленскому "знаменуют собой попытку создать обстановку в преддверии дипломатических переговоров, которые должны начаться в Женеве 9 января". Также 12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО, за которым последуют переговоры в Организации безопасности и сотрудничества в Европе в Вене 13 января.

Издание пишет, что "над переговорами нависла непростая история региона" после аннексии Крыма и на фоне войны на Донбассе.

"Байден пошел на уступки президенту России"

Звучит мнение, что Байден спасовал перед Путиным, а США демонстрируют слабость в отношениях с Кремлем.

"Байден преклоняет колено перед Путиным", - с таким заголовком вышла редакционная колонка Washington Times.

"Байден, как и много раз прежде, пошел на уступки президенту России, заявив, что США не будут вводить войска на Украину или размещать там ракеты, и сразу же снял с рассмотрения два военных варианта, поскольку Россия стремится расширить свое присутствие на Востоке", - резюмирует издание.

Washington Times полагает, что Путин попросил Байдена о звонке, чтобы задать тон грядущим переговорам и собрать дополнительную информацию о потенциальной реакции Байдена, "если и когда он решит вторгнуться" (в Украину).

То, что Байден этим летом снял санкции с российского газопровода Северный поток - 2, издание называет "геополитическим подарком Путину".

"Сейчас Байден слабо пытается умиротворить Путина "любым соглашением", чтобы избежать полномасштабного территориального захвата. У г-на Путина есть преимущество, и он знает это. Единственная политика администрации Байдена в отношении России - это политика слабости", - считает Washington Times.

Страны Балтии могут исключить из НАТО ради сделки с Путиным

Но наиболее радикальный прогноз дал бывший офицер американской армии и военный эксперт Дэвид Пейн в журнале The National Interest.

Он считает, что США могут пойти на исключение из состава НАТО трёх прибалтийских стран (Латвию, Литву и Эстонию) ради стратегических договорённостей с Россией о создании восточноевропейской "буферной зоны".

Администрация Байдена расценивает Китай в качестве первостепенной и долгосрочной угрозы для США и союзников. Чтобы противостоять Пекину, Штаты могут предложить России "пакт о ненападении", полагает Пейн.

В рамках этого нового соглашения о безопасности между США и Россией независимость Эстонии, Латвии и Литвы будет гарантирована Москвой в обмен на их выход из НАТО.

В обмен на создание сухопутного моста (автомобильного и железнодорожного коридора, возможно, надстроенного в его литовской части), связывающего Россию с ее калининградским анклавом через Беларусь и Литву, Россия выведет все свои наступательные силы, включая баллистические ракеты малой дальности. из Калининграда.

"Это соглашение послужит созданию нового, более стабильного и безопасного трехполюсного миропорядка", - пишет Пэйн

В обмен на выход России из Шанхайской организации сотрудничества США согласились бы выйти из альянса НАТО - который продолжит существовать как организация коллективной безопасности под руководством Европы, и закрыть большую часть из своих 800 иностранных военных баз и вывести большую часть из ее передовых 200 000 военнослужащих за границей.

"Штаты также обязуются оказать дипломатическое давление на Украину, чтобы побудить ее присоединиться к возглавляемой Россией Евразийский экономический союз (ЕАЭС), предложив заключить соглашение о свободной торговле и с Украиной. Такая мирная экономическая интеграция Украины с Россией была бы намного предпочтительнее, чем военное вторжение России, которому США и НАТО будет трудно противодействовать и которое, скорее всего, закончится полной аннексией Украины Москвой", - пишет Пэйн.

"Естественно, эту статью стоит расценивать как экспертный прогноз, а не инсайд из Белого дома.

Однако само по себе появление таких прогнозов очень показательное. Ещё несколько лет назад о подобных идеях (исключение Прибалтики из НАТО и побуждение Украины к экономическому союзу с Россией) можно было услышать разве что в фантастических фильмах", - комментирует публикацию телеграм-канал "Политика Страны".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Байден, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Если Путин
Если Путин "пойдет на Украину" НАТО увеличит присутствие в Европе
1-янв-2022, 12:13
Возможность проведения встречи с Путиным 10 января допускает Байден
Возможность проведения встречи с Путиным 10 января допускает Байден
29-дек-2021, 09:52
Белый дом очень коротко сообщил о почти часовом разговоре Байдена и Путина
Белый дом очень коротко сообщил о почти часовом разговоре Байдена и Путина
31-дек-2021, 09:02
Отчет по итогам переговоров Байдена и Зеленского опубликовал Белый дом
Отчет по итогам переговоров Байдена и Зеленского опубликовал Белый дом
Сегодня, 09:22
Байден в четверг проведет телефонный разговор с Путиным
Байден в четверг проведет телефонный разговор с Путиным
29-дек-2021, 20:21

Последние новости

16:32
Политика
Порошенко опубликовал мемы о себе. В них он сжимает голову Зеленскому и стоит с ножом, пока Зе играет на рояле
16:25
События
Совместное заявление о недопущении ядерной войны выпустили Китай, Россия, Великобритания, США и Франция
16:22
Политика
Последняя попытка Байдена, сделка с Путиным, страны Балтии уйдут из НАТО. Западные СМИ о раскладах по Украине
16:21
События
35 афганцев в Украине получили статус беженца
16:15
Политика
Больше 700 тысяч грн заработал Гогилашвили почти за год работы на посту замминистра внутренних дел
16:09
События
Приговор злоумышленнику, который выбросил в реку ханукальный светильник вынес суд в Ужгороде
13:24
Политика
Что стало понятно из ночного звонка Байдена Зеленскому
13:23
События
Зеленский показал фото с тренировки со своими собаками
13:10
Политика
В январе Шольц планирует встретиться с Путиным, чтобы обсудить с ним газовый вопрос и Украину
12:10
Политика
Чем в первую очередь займется Рада в 2022 году рассказал Стефанчук
12:08
События
Жена племянника Виктора Ющенко удалила из Facebook фото, на котором она сидит с экс-президентом в обнимку
10:40
Политика
США могут исключить из НАТО страны Прибалтики ради сделки с РФ
09:38
События
Объявлен первый уровень опасности. Сегодня Украину накроют снег, метели и сильный ветер
09:33
События
Права на Винни-Пуха потеряли американцы
09:30
События
Пьяный помощник бывшего депутата в Ровно сбил насмерть военного и скрылся с места ДТП
09:26
События
В США посол Украины заявила, что украинский спутник запустят в космос в течение января
09:24
Политика
Зеленский в Twitter сообщил, что обсуждал с Байденом деолигархизацию
09:22
Политика
Отчет по итогам переговоров Байдена и Зеленского опубликовал Белый дом
09:20
События
Холодный 2022 год по всей планете прогнозируют климатологи
09:18
События
Массовый сбой в Checkbox продолжается. Дубилет пообещал выплатить штрафы за неработающие РРО своих клиентов

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 января 2022506
Что изменится в Украине с 1 января488
Сегодня переговоры проведут Зеленский и Байден312
Привитые полярники с бельгийской станции заболели коронавирусом в Антарктиде310
Что ждет Украину в 2022 году289
Список самого смертоносного оружия России составили в США286
Как отразится на украинцах "налог на Google", что ввели с 1 января285

Досуг

Стоит ли покупать MacBook в режиме «онлайн»?
Стоит ли покупать MacBook в режиме «онлайн»?
Ноутбук – достаточно важное и нужное устройство, создано не только для развлечений, но и для работы, учебы и выполнения прочих заданий. Среди богатейшего разнообразия лептопов ведущее место занимают «яблочные» MacBook, которые вполне заслуженно считаются одними из лучших в своем
Сегодня, 13:2563
Новости Кривого Рога: об актуальном
Новости Кривого Рога: об актуальном
Свежие новости Кривого Рога можно найти через интернет. Узнайте первыми о ковид-сертификатах, росте тарифов на вывоз мусора и других событиях.
Сегодня, 13:1371
Названы самые популярные виды виниловых полов в 2022 году
Названы самые популярные виды виниловых полов в 2022 году
Виниловые полы имеют много преимуществ, поэтому в 2022 году купить виниловое покрытие для пола — это вложить деньги в долговечный материал, который десятилетия не потребует замены. Винил имитирует другие виды полов, сохраняя свои плюсы.
1-янв-2022, 14:02193
Продвижение и оптимизация сайта — успешный путь развития бизнеса
Продвижение и оптимизация сайта — успешный путь развития бизнеса
Реклама для бизнеса — движущая сила. Новые лиды, приток клиентов, повышение узнаваемости бренда, увеличение прибыли — задачи, выполнение которых определяет успех. Вопрос заключается в другом.
31-дек-2021, 18:35179
Для чего необходима сдача анализа на пролактин
Для чего необходима сдача анализа на пролактин
Если вам необходима сдача анализа на пролактин, обращайтесь в лабораторию «Днепролаб». Что она предлагает.
31-дек-2021, 16:35197
Грузинские хинкали: полезные свойства, разновидности и особенности
Грузинские хинкали: полезные свойства, разновидности и особенности
Хинкали – известное национальное блюдо Грузии с многолетней историей. Согласно легенде, они обладают целебными свойствами, восстанавливают силы и потраченную энергию. В древние времена ими кормили раненых воинов. Блюдо способствовало скорейшему выздоровлению. 
31-дек-2021, 11:54251

События

Совместное заявление о недопущении ядерной войны выпустили Китай, Россия, Великобритания, США и Франция
Совместное заявление о недопущении ядерной войны выпустили Китай, Россия, Великобритания, США и Франция
Китай, Россия, Великобритания, США и Франция сделали совместное заявление.
Сегодня, 16:2525
35 афганцев в Украине получили статус беженца
35 афганцев в Украине получили статус беженца
В Государственной миграционной службе заявили, что, в период с января по ноябрь 2021 года, статус беженца получили 35 граждан Афганистана.
Сегодня, 16:2127
Приговор злоумышленнику, который выбросил в реку ханукальный светильник вынес суд в Ужгороде
Приговор злоумышленнику, который выбросил в реку ханукальный светильник вынес суд в Ужгороде
В Ужгороде осудили местного жителя, который в начале декабря выбросил в реку Уж светильник, установленный к еврейскому празднику Ханука.
Сегодня, 16:0931
Зеленский показал фото с тренировки со своими собаками
Зеленский показал фото с тренировки со своими собаками
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсети фото с тренировки, на которой он запечатлен со своими собаками - Петей и Норой.
Сегодня, 13:2364
Жена племянника Виктора Ющенко удалила из Facebook фото, на котором она сидит с экс-президентом в обнимку
Жена племянника Виктора Ющенко удалила из Facebook фото, на котором она сидит с экс-президентом в обнимку
С Facebook-cтраницы жены племянника Виктора Ющенко Екатерины исчезла фотография, на которой третий президент Украины сидит на диване с ней в обнимку и запечатлен с бородой.
Сегодня, 12:08110
Объявлен первый уровень опасности. Сегодня Украину накроют снег, метели и сильный ветер
Объявлен первый уровень опасности. Сегодня Украину накроют снег, метели и сильный ветер
В понедельник, 3 января, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Спасатели предупредили украинцев о метелях, шквалах ветра и скользкой дороге.
Сегодня, 09:38121
7 Днів