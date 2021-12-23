 

Порошенко опубликовал мемы о себе. В них он сжимает голову Зеленскому и стоит с ножом, пока Зе играет на рояле

Политика Сегодня, 16:32107
Порошенко опубликовал мемы о себе. В них он сжимает голову Зеленскому и стоит с ножом, пока Зе играет на рояле

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook подборку весьма неоднозначных мемов о себе.

Один из мемов с налетом садизма связан с инцидентом, когда Порошенко 24 августа облили зелёнкой в центре Киева. Это произошло возле входа в метро "Крещатик", когда тот с колонной "побратимов" направлялся к зданию Кабмина.

На фото Порошенко без зеленки якобы говорит "Берешь ЗЕленого (очевидно, имея ввиду президента Зеленского) за голову. Сдавливаешь...".

А на втором фото, где экс-глава государства уже с зеленкой на лице, добавляет: "Главное, чтобы не разбрызгалось".

Порошенко опубликовал мемы о себе. В них он сжимает голову Зеленскому и стоит с ножом, пока Зе играет на рояле

Также основой для фотожаб стало фото Порошенко с ножом во время сбора грибов. Экс-президент держал в руках маленький ножик. 

С этим ножом, например, экс-президент изображен на фотожабе, где Зеленский еще выступает с "Кварталом 95" с известным номером с роялем.

Порошенко опубликовал мемы о себе. В них он сжимает голову Зеленскому и стоит с ножом, пока Зе играет на рояле

Еще один мем появился после торжественных мероприятий в честь 30-летия независимости Украины, где присутствовали бывшие президенты Украины.

На одном фото, где сидят на стульях и беседуют друг с другом Ющенко и Порошенко стоит подпись: "Ну что, за шоколадками". А на другом снимке, где экс-президенты уже поднимаются со стульев, написали: "Пойдем".

Порошенко опубликовал мемы о себе. В них он сжимает голову Зеленскому и стоит с ножом, пока Зе играет на рояле

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Теги: news, новости, Украина, Порошенко, мемы, 7dniv, 7dnivinfo  
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