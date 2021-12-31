 

Что значит заявление ядерных держав и почему в Украине увидели в нем зраду

Политика Сегодня, 13:2871
Что значит заявление ядерных держав и почему в Украине увидели в нем зраду

Одна из главных мировых новостей вчера - обсуждение совместного заявления пяти ядерных государств - России, Британии, США, Китая и Франции - о недопущении ядерной войны и гонки вооружений.

Документ, который был принят по инициативе России, готовился к отложенной из-за ковида конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке. Его решили опубликовать, не дожидаясь мероприятия.  

Фу Конг, глава департамента по контролю над вооружениями в МИД КНР, назвал соглашение историческим.

"Оно вновь подтвердило, в частности, что в ядерной войне невозможно победить и она никогда не должна вестись, и что ни одна из ядерных боеголовок [этих стран] не направлена на другую [ядерную державу] или любое другое государство", - написал китайский чиновник в Твиттере.

Представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что согласование этого документа поможет снижению напряженности в мире.

И пока во многих странах приветствуют примирительный договор, в Украине некоторые увидели в нем "зраду" (одним уже фактом, что США подписали совместное с Россией заявление).

Разбирались, что значит выход этого заявления и какова реакция на него в Украине и в мире. 

"Шанс на снижение напряженности"

Итак, документ состоит из девяти пунктов.

1. Китай, Россия, Великобритания, США и Франция считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков.

2. Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

3. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны.

4. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено.

5. Мы подтверждаем важность противодействия ядерным угрозам и подчёркиваем важность сохранения и соблюдения наших двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

6. Мы сохраняем приверженность нашим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.

7. Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений.

8. Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство.

9. Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесёт выгоды и станет угрозой для всех.

"Запад начал движение в сторону разрешения мирным путем разногласий с Россией и Китаем, которые в последнее время сильно повысили напряженность в мире. И это дает надежду на снижение эскалации и некие договоренности в преддверии переговоров Вашингтона и Москвы. Есть инсайд, что в Белом доме готовят сделку, по которой обещают повлиять на Киев для выполнения Минских договоренностей, а также будут обсуждать нерасширение НАТО на восток (звучат даже предложения о "расформировании" или преобразовании Альянса, в результате которого часть стран, в том числе прибалтийских, уйдет из объединения ради снижения напряженности в регионе - но пока это лишь версии). Стратегическая цель Вашингтона - не допустить сближения России и Китая. А "ядерное заявление", очевидно, является прелюдией к более широким соглашениям, которые в США будут объяснять как необходимость, чтобы не допустить ядерной войны", - сказал нам вашингтонский политолог Питер Стоун. 

Из других аспектов этого заявления наиболее интересный момент (на который пока нет четкого ответа) - каким образом на практике будет претворяться в жизнь пункт о недопущении распространения ядерного оружия. То есть недопущение того, что другие страны станут его обладателями.

Отметим, что в реальности ядерных стран в мире больше пяти. Открыто владеют ядерным оружием Индия, Пакистан и Северная Корея. Скрытно владеет (по многочисленным данным) Израиль.

Постоянно обвиняют в разработке ядерного оружия и Иран. Звучат заявления о необходимости создания своего ядерного оружия и в Украине (этот пункт даже внесен в предвыборные и партийные программы ряда националистических политсил).

И интересно, каким образом пять "официальных" ядерных держав будут реагировать на эту ситуацию и какие будут предпринимать меры по недопущению распространения ядерного оружия.  

"Поощрение агрессора"

В Украине же некоторые с подозрением отнеслись к появлению "антиядерного заявления". В соцсетях уже обсуждаются версии о том, что это соглашение - предвестник большой сделки России и Запада по разделу сфер влияния в мире, в том числе и в Украине.  

А украинская служба BBC напомнила, что эти же пять стран были гарантами Украины по Будапештскому меморандуму, соглашению 1994 года. После обретения независимости у Украины был третий крупнейший арсенал ядерного оружия в мире. 

"Согласно соглашению, Украина отказалась от статуса ядерного государства, а США, Россия и Британия (потом к ним присоединились Китай и Франция) в обмен на это дали ей гарантии суверенитета и территориальной целостности. На фоне событий в Крыму и на Донбассе украинские политики не раз апеллировали к пунктам Будапештского меморандума, обвиняя подписантов документа, прежде всего Россию, в нарушении или невыполнении взятых на себя обязательств", - пишет BBC Ukrainian.

Другие говорят о том, что заявление носит ритуальный, а не формальный характер. 

"Не ядерное оружие является главной причиной войн и конфликтов. Более того, локальных конфликтов становится больше, а объемы мировой торговли обычным оружием увеличиваются каждый год. Ядерное разоружение никак не помогает избежать войны. Даже наоборот – те страны, которые отказываются от ядерного оружия или перспектив его разработки, только поощряют агрессора. И в Украине это знают как нигде", - написал у себя в Facebook политолог Виктор Таран. 

"Страны, которые владеют ядерным оружием и, в первую очередь, несут угрозу остальному миру, заявляют о недопущении его распространения. Забавно, не правда ли?" - иронизирует у себя в Facebook Михаил Камчатный, директор Институт свободы и конкуренции.

"Клуб пяти" будет реально вершить судьбы мира"

В "антиядерном заявлении", говорят эксперты, важны несколько моментов. Один из ключевых - начертания нового объединения - "Большой пятёрки".

"Во-первых, это важность того, что главы "легитимных" ядерных государств понимают свою ответственность и исключают ядерное оружие из арсенала возможных средств разрешения конфликтов. То есть вводится и взаимно признаётся основное правило в условиях углубляющейся конфронтации между основными гегемонами современного мира. То есть данное заявление можно расшифровать как: "Мы и дальше остаёмся врагами, но ядерными бомбами друг друга обязуемся не забрасывать". Во-вторых, пять государств - это не все ядерные государства на планете. Важно также добиться подобного заявления (или присоединения к данному заявлению) от Индии и Пакистана, а также других "молодых" ядерных государств. В-третьих, то, что лидеры "легитимных" ядерных государств, которые к тому же являются постоянными членами Совета безопасности ООН, согласовывали своё заявление вне рамок Совбеза, показывает реальное отношение крупнейших государств мира к институту ООН: скорее всего, мы становимся свидетелями создания "клуба пяти", который и будет реально вершить судьбы мира в ближайшей перспективе, обрекая ООН и другие институты, созданные по результатам Второй мировой войны, на постепенную деградацию. Тем более что сейчас идут многосторонние переговоры между пятью государствами как о новых правилах функционирования нынешнего мира, так и о взаимодействии этих государств между собою. Следует ожидать, что данная инициатива Большой Пятёрки будет не последней инициативой", - сказал "Стране" Константин Бондаренко.  

С ним солидарен политолог Руслан Бортник. 

"Возможно, на наших глазах кристаллизуется новая глобальная архитектура управления. Мы видим, что с таким заявлением выступают не все ядерные страны, их намного больше, а только пятерка. И это заявление звучит не в Совете Безопасности ООН или другой международной платформе, а напрямую от этих стран. Возможно, совместное заявление этой глобальной пятерки говорит о формировании новой архитектуры управления, которая постепенно приходит на смену деградирующим международным организациям - Совету Безопасности ООН, G7 и другим. Кроме того, это заявление, наверное, призвано успокоить бизнес, глобальную экономику, позитивно влиять на мировой рынок, поскольку угроза войны России с Западом и между Китаем и США крайне негативно влияла на ситуацию на рынках, на ожидания на рынках. Самое важное в этом заявлении, что эти страны подтверждают свои обязательства по договорам о противодействии распространению ядерного оружия. Пять этих стран подчеркивают, что не позволят создавать ядерное оружие другим странам и передавать его третьим странам, тем более потенциальным военным и политическим противникам друг друга. Это заявление потенциально позитивно повлияет и на отношение к этим странам. Это элемент красивой международной дипломатии, деэскалации ситуации, которая должна убедить всех в мире, что эти пять ключевых ядерных стран на самом деле выступают за мирное урегулирование, а не хотят обострения", - говорит Бортник.

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