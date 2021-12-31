 

Игорь Гарбарук: "Кристина Тышкун никогда не была ни моей невестой, ни моей помощницей"

Политика Вчера, 22:2384
Игорь Гарбарук: "Кристина Тышкун никогда не была ни моей невестой, ни моей помощницей"

Накануне нового года Украину потряс очередной политико-сексуальный скандал, на этот раз связанный с Министерством образования.

Замминистра образования Игорь Гарбарук уволился из-за откровенного платья Кристины Тышкун, с которой он отправился в рабочую поездку во Львов и был запечатлен на фото в кабинете мэра Львова Андрея Садового.

До сих пор Гарбарук давал лишь очень краткие комментарии. Но "Стране" удалось у него взять интервью, в котором он впервые озвучил свою версию произошедшего, рассказал об отношениях с Кристиной Тышкун, а также сообщил, что являлся куратором проекта президентского университета. 

— Давайте сразу о главном: какие у вас отношения с вашей помощницей Кристиной Тышкун, которая так ярко заявила о себе в откровенном платье с глубоким декольте на том самом фото с вами и мэром Львова Андреем Садовым?

— Кристина Тышкун не является и никогда не была моей помощницей. Она также не является сотрудником министерства образования.

— В таком случае, что она делала вместе с вами на фото в мэрии Львова?

— При каждом из министерств существуют государственные компании и множество разнообразных международных проектов.
Кристина Тышкун была привлечена к подготовке одного из государственных проектов. Все остальное — пусть останется для тех людей, которые озвучивали свои какие-то версии.

— То есть Кристина Тышкун не ваша невеста, как об этом говорит молва?

— Нет.

— И вы не встречаетесь?

— Давайте оставим некоторые вещи на рассуждение людей. У нас нормальные человеческие, профессиональные отношения. Также эти отношения можно назвать дружескими, потому что большие проекты невозможно реализовать с людьми, которые ценностно тебе не близки. Это мой принцип.

— Объясняла ли Кристина как-то свой дресс-код перед выходом в свет или после?

— Я отвечаю за себя, а Кристина отвечает за себя. Поэтому вы можете спросить у неё лично. Для меня всегда приоритетны профессиональные качества человека, а не то, как он одевается.

— Упрощу вопрос: вас не смутил ее наряд?

— Указывать кому как одеваться, кому что делать — дискриминация личности и признаки сексизма. Я исповедую определённые европейские ценности и я буду их и дальше придерживаться. Если кого-то это не устраивает — это его право.

— Ваш ответ устроил бы любого, если бы не скандал и протокол для чиновников. Это был кабинет госслужащего, вы - госслужащий. Как по вашему нужно одеваться во время деловой поездки госслужащих?

— А у нас в стране дресс-код это последний вопрос? У нас нет экономических проблем? Проблем с повышением тарифов? Проблем с продуктовой корзиной? У нас все так прекрасно живут, что проблема дресс-кода во Львовской мэрии — это ключевой вопрос общества? Я понимаю, что все живут своим видением, кому-то интересно одно, а кому-то — другое. Почему у меня никто не спросил о том, что я отвечал за профессиональное-техническое образование? За этот год было открыто 63 учебно-практических центров, повысили стипендию в два с половиной раза. Много всего было сделано.

— Правда ли, что вы отвечали в министерстве за президентский Университет будущего?

— Да, я занимался этим проектом. В распоряжении Кабмина четко написано, что руководитель проекта Ермак Андрей Борисович, а его заместитель — Гарбарук Игорь Николаевич.

— Как далеко вы продвинулись?

— На сегодняшний день, выработаны научные программы, отработаны научные лаборатории, которые там должны быть, разработано огромное количество технической документации. Подобрана группа архитекторов, которая этим занимается, разработана концепция института.

— То есть, его всё-таки достроят?

— На самом деле, большая часть работы уже сделана. Это абсолютно реальный проект. У нас фактически каждую неделю проходили круглые столы с регионами, во время которых выступал министр. Я презентовал для регионов этот проект, они в ответ высказывали свои мысли, что нужно сделать, кого привлечь. Это абсолютно живой проект. У команды, которая осталась в проекте, есть все, чтобы его реализовать в срок, который указан в распоряжении.

— Чем занимаетесь после увольнения?

— Пока отдыхаю вместе с ребёнком. Хейт рано или поздно спадёт, а настоящие ценности - останутся.

— Если хейт рано или поздно спадёт, то почему вы решили уйти? 

— Когда такой хейт появляется в Европе, чиновники уходят с должности. Вот и все. Давайте хоть в чем-нибудь будем соответствовать тем европейским принципам, за которые боролось наше государство и народ. Я принял реакцию общества и сделал то, что должен был сделать любой чиновник, который исповедует европейские ценности. Для меня это не пустые слова, это основа моего существования. Реакция общества была показательная и я должен был ответить, я предоставил ответ — во вторник написал заявление об увольнении и Кабмин его принял.

— Что вам сказал министр Сергей Шкарлет?

— Отношения двух людей, остаются отношением двух людей.

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Теги: news, новости, Украина, Скандал, Гарбарук, 7dniv, 7dnivinfo  
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